Congreso no logra consenso entre exonerar impuestos a combustibles y el subsidio

La instancia de Jefes de Bloque del Organismo Legislativo se reunió este jueves 9 de abril, a puerta cerrada para discutir el tema, con el objetivo de buscar un acuerdo que permita conformar y aprobar una iniciativa de ley con medidas para enfrentar el impacto del alza de las gasolinas y el diésel en los consumidores.

Sin embargo, no se llegó a consensos, según explicaron varios diputados.

Se discuten varias propuestas: una es del subsidio a gasolinas y diésel mediante readecuación presupuestaria, la otra se refiere a suspender temporalmente el impuesto a la distribución del petróleo y sus derivados (IDP), de ambas modalidades ya hay varias iniciativas de ley. Y ahora surgió una propuesta "híbrida o mixta" que combine ambas medidas, pero en este caso el subsidio solo abarcaría al diésel. Para esta última se tendría que presentar una iniciativa de ley.

Prevén retomar el diálogo para buscar un acuerdo multipartidario y volverán a reunirse en Jefes de Bloque el próximo lunes 13 de abril.

Las propuestas y las posturas

El diputado Inés Castillo, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que se debatió una propuesta mixta que incluye exonerar de forma temporal el IDP a las gasolinas y, en el caso del diésel, subsidiarlo. Y aunque aún no hay un acuerdo final, los jefes de bloque se inclinan por esta opción, según el legislador.

Esto representaría una rebaja para la gasolina superior de Q4.70 por galón y de Q4.60 para la regular, mientras que el subsidio para el diésel sería de Q8 por galón.

Castillo indicó que los jefes de bloque continúan en discusión y, de alcanzarse un acuerdo, se presentará una nueva iniciativa para que esta “sea producto del acuerdo político de esta instancia” y evitar que algunos indiquen que es de autoría propia.

Consultado sobre la posibilidad de una sesión extraordinaria en el Pleno, respondió que ese tendría que ser otro acuerdo. Comentó que urge emitir estas medidas y considera que debería convocarse a una sesión extraordinaria; de lo contrario, el tema se abordaría en la sesión ordinaria del próximo 14 abril.

Agregó que la intención es lograr los acuerdos necesarios para que la propuesta sea aprobada de urgencia nacional.

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Por aparte, Allan Rodríguez, del bloque Vamos, dijo que el oficialismo continúa apoyando su propuesta de subsidio, pero aseguró que la mayoría de jefes de bloque respalda la postura de la propuesta híbrida.

El parlamentario considera que en estos días los representantes oficialistas analizarán esa propuesta y confirmó que la instancia de Jefes de Bloque se reunirá nuevamente el lunes en busca de alcanzar un consenso.

Añadió que existe buena disposición en las bancadas para la propuesta híbrida, por lo que esperan que los oficialistas realicen estimaciones y se llegue a una solución que impacte el bolsillo de la población.

Consideró que “una opción por sí sola realmente no va a aliviar, por lo que impactará de mejor manera combinando las dos (opciones) como un híbrido”. A diferencia de lo mencionado por Castillo, Rodríguez expuso que el híbrido sería la exoneración temporal del IDP a los tres combustibles —no solo a las gasolinas superior y regular, sino también al diésel, gravado con Q1.30 por galón— y combinarlo con el subsidio al diésel.

“Creo que estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo”, afirmó, aunque reconoció que es necesario que todos los diputados estén de acuerdo.

Por aparte, Juan Carlos Rivera, de la bancada Victoria, dijo que “lastimosamente las diferentes propuestas de las bancadas siguen sin llegar a un consenso”.

Agregó que el subsidio, según la propuesta explicada por el Gobierno, se financiaría con una readecuación presupuestaria y ya no con una ampliación del presupuesto de este año, como se había hablado inicialmente.

Según Rivera, las bancadas de oposición que buscan exonerar el IDP son UNE y Vamos.

Añadió que esperan que durante el fin de semana los jefes de bloque continúen trabajando y coincidió con otros parlamentarios en que el lunes podría agendarse una propuesta multipartidaria para aprobarla en la sesión plenaria del martes.

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En la instancia de jefes de bloque no se alcanzó consenso sobre medidas para enfrentar el alza en combustibles.



Parlamentarios mencionaron que discuten varias propuestas: subsidio mediante readecuación presupuestaria, eliminación del impuesto a los combustibles… pic.twitter.com/YeW8wAtqfg — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) April 9, 2026

“No existen consensos porque los diferentes bloques quieren insistir en que su propuesta es la correcta y la adecuada”, expresó Rivera, quien hizo un llamado a los partidos políticos a unirse para beneficiar a la población.

Oficialistas insisten en el subsidio

En tanto, el parlamentario Juan Carlos Sanabria dio a conocer que los oficialistas proponen continuar la búsqueda de consensos para la iniciativa número 6742, que contempla un subsidio al precio de los combustibles tanto para gasolinas como para diésel.

La iniciativa mencionada por Sanabria, según el documento que aparece en el sitio electrónico el Congreso, propone subsidio de Q8 para el galón de diésel y Q5 para las gasolinas. El martes, en Jefes de Bloque, autoridades del Ministerio de Finanzas refirieron que apoyan tal iniciativa que de Q8 para subsidiar el diésel, y se agregó que junto con un posible subsidio de Q4 por galón a las gasolinas, el monto de recursos llegaría a Q1 mil 300 millones.

Agregó que existen posturas para alcanzar el consenso lo más pronto posible y que el bloque oficialista está en disposición de lograrlo, con el objetivo de aprobar las medidas en la próxima sesión.

Respecto de la propuesta híbrida mencionada por algunos diputados de oposición, Sanabria indicó que desde la perspectiva del bloque oficial no es viable y asegura que tampoco cuenta con el consenso suficiente, aunque se mantiene en análisis.

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Mencionó que se han realizado evaluaciones sobre el impacto en las finanzas públicas y el alcance de la medida.

Argumentó que, al comparar el alcance del subsidio con la suspensión temporal de los impuestos, el subsidio tiene un mayor impacto y beneficiaría más a los consumidores.

Añadió que el Estado debe estar preparado con recursos suficientes en caso de que la crisis continúe, lo que podría implicar la adopción de otras medidas en los próximos meses. Por ello, consideró contradictorio reducir los ingresos estatales en este momento.

“Consideramos que el subsidio es una medida que impacta con mayor fuerza y alcance en comparación con una suspensión temporal de un impuesto”, afirmó Sanabria.

Desgaste y montos

Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, considera que los diputados y el Congreso están llegando a un punto de desgaste al no lograr acuerdos políticos, lo que dio lugar al surgimiento de la tercera propuesta híbrida planteada por la oposición.

Según la parlamentaria, en dicha propuesta mixta se plantea manejar Q1 mil millones en subsidio y Q300 millones por la suspensión del impuesto de distribución del petróleo y sus derivados.

Hasta ahora no se alcanzan los 107 votos necesarios para aprobar la propuesta y, de someterse a votación, podría ser rechazada.