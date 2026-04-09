Claves del debate en Guatemala sobre subsidios y eliminación del impuesto a los combustibles

Por segunda ocasión, los diputados del Congreso de la República no aprobaron la noche del pasado 7 de abril las medidas de apoyo emergente a los consumidores por el alza del precio de los combustibles en el mercado interno, que ya comenzó a generar presión en los precios.

Las iniciativas incluían un apoyo a los consumidores de diésel de Q8 por galón, principal combustible para el transporte de personas y mercancías, así como una propuesta de subvención de Q4 para los consumidores de gasolina. Estas medidas fueron planteadas durante la instancia de jefes de bloque esta semana, pero no avanzaron y los acuerdos se dividieron.

El diputado de oposición Héctor Aldana reconoció que hubo diferencias durante la discusión con el bloque oficialista. La propuesta presentada en esa jornada fue la eliminación temporal del impuesto a la distribución de petróleo (IDP), junto con el programa de subvenciones, denominada “híbrida”.

El pasado 24 de marzo, antes del período de Semana Santa, los congresistas conocieron el primer esquema de iniciativas de apoyo emergente temporal; sin embargo, no se lograron acuerdos, por lo que el tema fue retomado esta semana, sin resultados claros para los agentes económicos.

Por ley, el Congreso tiene la facultad de modificar el sistema recaudatorio; es decir, aumentar, disminuir, exonerar o crear impuestos.

Alza de combustibles reabre discusión fiscal

Desde finales de febrero, se registra un alza en los precios de los combustibles refinados, lo que ha elevado el galón de diésel y de gasolinas, asociado al conflicto geopolítico en Medio Oriente.

Los precios de referencia registrados ayer en el área metropolitana, en la modalidad de autoservicio, son de Q43.69 para el diésel; superior, Q40.49, y regular, Q39.49, con alzas continuas en el mercado interno.

Según Aldana, existen condiciones en el Congreso para avanzar en la iniciativa 6742, que proponía aprobar la Ley de Apoyo Temporal para los Consumidores de Combustibles, con la exoneración temporal del IDP. Añadió que varios países han adoptado una medida similar ante la carestía de los derivados del petróleo.

En tanto, Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), alertó que uno de los riesgos para el sistema recaudatorio es que no existen dictámenes técnicos del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ni del Ministerio de Finanzas sobre una propuesta de exoneración o eliminación temporal del IDP.

La propuesta presentada en esa jornada fue la eliminación temporal del impuesto a la distribución de petróleo (IDP), junto con el programa de subvenciones, denominada “híbrida”.

“Estas propuestas deben ser sometidas a un análisis técnico muy riguroso, desde una perspectiva de eficiencia, que permita establecer una relación costo-beneficio de la medida, porque el impuesto solo del diésel es de Q1.30 por galón, mientras los precios oscilan entre Q43 y Q45. La tregua del conflicto y la liberación del estrecho de Ormuz ojalá se reflejen pronto en la reducción de los precios”, añadió Barrientos.

En todo caso, la medida de suspender o suprimir el IDP tendría un beneficio de Q1.30 por galón, frente a precios de hasta Q45, lo cual sería poco significativo, ejemplificó el consultor de Icefi.

Por otro lado, el analista expresó que este impuesto es la principal fuente de financiamiento del Fondo de Conservación Vial (Covial), unidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

“Se estaría dejando sin fondos a Covial y, por supuesto, hay un debate sobre la capacidad de ejecución del Gobierno. Es verdad que Covial no está demostrando niveles óptimos de eficacia y eficiencia, pero lo peor es quitarle todo el financiamiento solo porque un grupo de bancadas tiene intereses partidarios”, enfatizó Barrientos.

El diputado Aldana criticó que no existe un mantenimiento real en el sistema de carreteras “y que los consumidores están pagando por algo que no reciben a cambio”.

Campaña electoral complica consenso

Desde una visión política, el analista independiente Douglas González aseguró que una reducción del IDP no sería suficiente para disminuir el precio de los combustibles en el mercado interno.

Añadió que el impacto del incremento de los productos refinados en la canasta básica ya no afecta solo a los usuarios de transporte particular, sino a todas las familias, al referirse a la discusión del pasado martes 7 de marzo y al reporte mensual de inflación de marzo, que lo situó en 2.50%.

Sobre la afectación al financiamiento de Covial, afirmó que es relativamente baja, “porque a la fecha se recauda más IDP del monto fijo de Q800 millones asignado para conservación vial. En tal sentido, el financiamiento del mantenimiento de carreteras casi no se vería afectado”.

Como recomendación, González indicó que la solución podría ser combinada: por un lado, un subsidio a los combustibles para mitigar su alto precio y, por otro, una ayuda monetaria temporal a las familias de escasos recursos, similar a la aplicada durante el covid en el 2020.

Sin embargo, anticipó que, en el Congreso, “el problema que existe es que, al estar a las puertas de la campaña electoral, cada vez se dificultan más los consensos y cada bancada busca maximizar su beneficio de imagen y disminuir el de sus adversarios”.

Finanzas: "readecuación es lo mejor"

Llega el código para la web.

El Ministerio de Finanzas por medio de un mensaje en redes sociales reitero que la readecuación presupuestaria (para financiar el programa de subsidios) es considerada como una alternativa de forma inmediata para atender el impacto en los precios (galón) de combustibles. Reiteran qué estas acciones estarían buscando generar resultados en el corto plazo para beneficio de la población, según el mensaje. El subsidio que se presentó el martes 7 de abril en el Congreso de la República tendría un monto máximo de Q1 mil 300 millones para cubrir 60 días sobre los precios del diésel y gasolinas super y regular.

¿Qué es?

El impuesto a la distribución de petróleo (IDP) se aplica de la siguiente manera: Q4.70 por galón de superior, Q4.60 para regular y Q1.30 para diésel, y es administrado por la SAT.

En el 2025 registró la recaudación más alta, con Q4 mil 839 millones, de los cuales Q2 mil 30 millones fueron por el consumo de regular; Q1 mil 799 millones de superior y Q938 millones de diésel. Esta tendencia representó un incremento de Q306 millones con relación al 2024, cuando fue de Q4 mil 533 millones, es decir, 6.7%.

Para el 2026, por IDP se proyecta una recaudación de Q5 mil 261 millones, es decir, un crecimiento del 8.7%, equivalente a unos Q422 millones.

Las estadísticas tributarias indican que del 2015 al 2025 el monto recaudado por IDP es de Q41 mil 787 millones.