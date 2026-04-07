Inflación sube a 2.50% en marzo por aumento de combustibles y presiona alimentos

Tal como se había previsto, el alza en los precios de los combustibles en marzo, como consecuencia de la coyuntura geopolítica internacional, impactó en el IPC, lo que aceleró el ritmo inflacionario.

Esto significa que ya se observa una presión general en los precios, reflejada en los combustibles, sobre todo en el diésel y las gasolinas.

El ritmo inflacionario del índice nacional se situó en 2.50% en marzo, cifra que representa una aceleración de 0.94 puntos porcentuales en comparación con el 1.56% de febrero, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En tanto, la inflación intermensual se ubicó en marzo en 1.02%, con un aumento de 0.68 puntos porcentuales respecto del 0.34% de febrero. La inflación acumulada entre enero y marzo fue de 1.19%.

Las bajas fluctuaciones observadas antes de febrero comienzan a revertirse con una tendencia al alza en marzo, como se había previsto por el comportamiento de los precios de los combustibles que Guatemala importa.

El informe indica que el precio internacional del petróleo se situó en promedio en US$88.80 por barril, lo que representa un aumento de US$24.29 en relación con febrero, equivalente a 37%, precisa el IPC.

Gasolina y diésel presionan el IPC

El IPC confirma que en marzo hubo una incidencia mensual positiva en las divisiones de transporte, que se situó en 0.74%, y alimentos, en 0.19%, lo que impulsó el resultado del mes.

Además, resalta que entre los cinco productos con incidencia positiva —al alza— en marzo figuran la gasolina (0.6505%) y el diésel (0.0657%), combustibles refinados que inciden debido a que se importan en su totalidad. Otros productos son la carne fresca de res (0.0549%), tomates (0.0365%) y limones (0.0199%).

Banguat explica alza inflacionaria de marzo

Al conocerse los resultados del IPC, las autoridades monetarias reaccionaron y brindaron una perspectiva de la situación de precios en la economía.

El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, declaró que el incremento de la inflación en marzo se explica, fundamentalmente, por los aumentos en los precios de las gasolinas y el diésel, debido al alza en el precio internacional del barril de petróleo. Además, indicó que se observaron incrementos en la carne de res, tomates, limones, zanahorias y güisquil.

El incremento de la inflación en marzo se explica, fundamentalmente, por los aumentos en los precios de las gasolinas y el diésel, debido al alza en el precio internacional del barril de petróleo.

Sobre las implicaciones para la economía del indicador, el funcionario aseveró que “mientras el conflicto (internacional) sea temporal, se estaría en presencia de un típico choque de oferta externo, el cual tiende a corregirse en la medida en que disminuye la causa que lo provocó”.

Añadió que se estima que el precio del petróleo se reducirá en lo que resta del año, por lo que las implicaciones sobre la inflación serían temporales, y se prevé que esta podría situarse cerca del valor central de la meta de inflación, es decir, 4%.

“Los efectos sobre el crecimiento económico tampoco serían considerables, siempre y cuando el conflicto no escale más y se resuelva en el corto plazo”, remarcó.

Combustibles marcan repunte inflacionario

González Ricci reiteró que el resultado de la inflación en marzo obedece al aumento del precio del petróleo, dado que lo que más se incrementó fue el precio de los combustibles.

“Vimos también incrementos en el precio de algunos alimentos, particularmente de origen agrícola, en donde hay una mezcla entre efectos de segunda vuelta, provocados por el incremento de los combustibles y, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, la reversión de choques de oferta internos anteriores, que mantuvieron los precios por debajo de su promedio histórico y que están volviendo a la normalidad”, señaló al consultarle sobre los movimientos en el indicador.

A su juicio, el resultado de la inflación no es sorprendente, dado que los aumentos de los combustibles se trasladan muy rápido a la inflación en el país, y anticipó que esta se incrementaría de manera relevante en marzo.