Junta Monetaria mantiene tasa en 3.50% y prevé alza de la inflación por impacto del petróleo

Los miembros de la Junta Monetaria (JM) decidieron por unanimidad mantener en 3.50% la tasa líder de interés de política monetaria, que es un instrumento para controlar el nivel de precios, durante la sesión efectuada esa noche.

Dado el comportamiento del precio internacional del barril de petróleo, que ha mostrado un alza por el conflicto geopolítico internacional desde el pasado 28 de febrero, los precios en el mercado interno han mostrado una reacción que podría impactar en la inflación.

En febrero, el ritmo inflacionario se ubicó en 1.56%, la inflación intermensual en 0.34% y la acumulada en 0.16%; sin embargo, podrían observarse variaciones en marzo.

El pronóstico es que la inflación muestre un incremento y pueda alcanzar 3.50% en diciembre.

Banguat prevé alza de inflación en marzo

José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente del Banco de Guatemala, explicó en conferencia de prensa que el pronóstico preliminar indica que la inflación en marzo podría aumentar y pasar de 1.56% a 2.6%, aunque el dato oficial se conocería el 7 de abril próximo.

Aclaró que en este momento proyectar la inflación es complicado debido a la volatilidad y la incertidumbre.

“Conforme se están comportando los precios, en marzo la inflación intermensual podría ser de aproximadamente 1.14%, lo que llevaría a una variación interanual de 2.61%, desde el 1.56% registrado en febrero”, explicó en la conferencia.

El cálculo es aproximado, con base en los datos que maneja la banca central, y refleja el posible comportamiento de la variable, atribuible a la volatilidad que podría presentarse en los siguientes días y a las expectativas de los agentes económicos, indicó Blanco Valdés.

Añadió que se da seguimiento a la tendencia del petróleo, como ocurrió en el 2022, cuando se registró un aumento en la inflación.

Reiteró que el conflicto geopolítico internacional es considerado por los mercados como de corta duración; sin embargo, es probable que en abril se observe un impacto en la inflación, aunque dependerá de los acontecimientos.

“Conforme se están comportando los precios, en marzo la inflación intermensual podría ser de aproximadamente 1.14%, lo que llevaría a una variación interanual de 2.61%, desde el 1.56% registrado en febrero” José Alfredo Blanco Valdés, Banguat

Blanco Valdés afirmó que hay noticias de conversaciones entre los países involucrados, lo que ha calmado a los mercados, y que el precio del petróleo —que subió hasta US$100 el WTI (referencia para Guatemala)— cerró este miércoles en US$90, por lo que disminuyó. Los mercados descuentan que es un fenómeno temporal y que terminará en un “relativo corto plazo”.

No obstante, apuntó que la incertidumbre y la volatilidad siguen siendo altas.

José Alfredo Blanco, vicepresidente del Banguat presentó la decisión de mantener la tasa de interés en 3.50% (Foto Prensa Libre: Cortesía Banguat).

Banguat mantiene proyección de crecimiento para 2026

En la conferencia de prensa se explicó que, en el ámbito interno, se resaltó el comportamiento positivo de la mayoría de los indicadores de corto plazo de la actividad económica, congruente con la estimación de crecimiento prevista para el 2026, que se mantiene entre 3.1% y 5.1%, con un valor central de 4.1%.

Blanco Valdés remarcó: “El conflicto bélico en Oriente Medio, que por el momento se considera temporal, de persistir por un tiempo prolongado, podría generar una leve desaceleración del ritmo de crecimiento en Guatemala, dado su historial de resiliencia”.

Añadió que, con relación al ritmo inflacionario, en febrero del 2026 este se ubicó por debajo del límite inferior de la meta determinada por la JM (4% más/menos 1 punto porcentual), como resultado, principalmente, de choques de oferta internos favorables en algunos alimentos y de precios de los combustibles más bajos que los del año anterior.

En la conferencia de prensa se dio a conocer que, para la Junta Monetaria, siguen prevaleciendo condiciones de baja inflación y que los pronósticos y las expectativas continúan apuntando a que esta se ubicará por debajo del valor central de la meta en el 2026.

Sin embargo, se destacó que dichas proyecciones siguen estando condicionadas a riesgos al alza, particularmente por la eventual intensificación y prolongación del conflicto geopolítico en Oriente Medio, que podría provocar presiones inflacionarias importadas, las cuales deberán evaluarse oportunamente, conforme evolucione el mercado mundial de energéticos.

Riesgos globales aumentan por tensiones geopolíticas

Sobre el ámbito externo, se indicó que las perspectivas de crecimiento económico a escala mundial siguen siendo positivas para el presente año, aunque la incertidumbre y los riesgos a la baja se han incrementado debido a la reciente intensificación de los conflictos geopolíticos en Oriente Medio y a la persistencia de políticas proteccionistas.

La Junta Monetaria, siguen prevaleciendo condiciones de baja inflación y que los pronósticos y las expectativas continúan apuntando a que esta se ubicará por debajo del valor central de la meta en el 2026

El funcionario de la banca central añadió que las interrupciones en el comercio de petróleo en Oriente Medio, originadas por el conflicto geopolítico, han provocado un alza considerable en el precio internacional del crudo, aunque sus efectos sobre la inflación importada y las cadenas mundiales de suministro dependerán de la intensidad y duración del conflicto.

La próxima sesión para evaluar la tasa líder está programada para el 29 de abril.

Historial

Desde mayo 2022, la tasa líder ha subido de 1.75% a 5% pero luego bajo a 4%: