Por qué se rompieron los acuerdos en el Congreso sobre subsidios a combustibles

El Congreso cerró el periodo ordinario de sesiones, previo al receso de la Semana Santa, sin aprobar una solución para la ciudadanía con relación al incremento en los precios de los combustibles.

La mañana del martes 24 de marzo, antes de la plenaria, se informó que distintos bloques legislativos habían alcanzado un consenso para aprobar, de urgencia nacional, un paquete de subsidios que el Ejecutivo anunció para reducir el impacto en los consumidores frente al alza en los combustibles.

Sin embargo, los consensos y acuerdos alcanzados se rompieron en el transcurso de la sesión, ya que, según afirmaron varios diputados, la propuesta del Ejecutivo tenía un trasfondo que iba más allá de la aprobación del subsidio a los combustibles.

El disenso provocó que, al concluir la primera lectura de la iniciativa para la ley antilavado, se rompiera el quorum dentro del hemiciclo, que había registrado una presencia de diputados no menor a 130.

El segundo vicepresidente del Legislativo, Elmer Palencia, confirmó que fue a causa de estos desacuerdos entre los bloques legislativos que disminuyó el quorum, por lo que se tuvo que levantar la sesión y no se logró la aprobación por urgencia nacional del subsidio a los combustibles.

“No se lograron los consensos. Por un lado, había propuestas para la suspensión temporal de impuestos a los derivados del petróleo, además del IVA. Y había propuestas que iban en la línea de un subsidio. No se alcanzaron los acuerdos necesarios, porque, para poder aprobar una ley de urgencia nacional se requerían 107 votos, en el quorum estábamos oscilando entre 130 y 135, entonces se habló con algunos jefes de bloque de seguir discutiendo las medidas que se van a tomar”, afirmó Palencia.

Subsidio y ampliación

¿Qué provocó la ruptura de los acuerdos? Algunos diputados, consultados por este medio, señalan como principal razón que en la propuesta de ley presentada por el Ejecutivo también se pretendía incluir una ampliación por Q1 mil 500 millones al presupuesto vigente, aparentemente para financiar durante tres meses el subsidio a los combustibles, lo cual, aseguraron, no es prudente en estos momentos, tomando en cuenta la situación que atraviesa el país.

El acuerdo, incluso entre diputados de oposición, favorecía la aprobación de un subsidio de Q8 al diésel y Q5 para las gasolinas regular y súper. La discusión quedó en un punto muerto y, con los días festivos de por medio, la implementación de medidas de contención podría prolongarse hasta mediados de abril.

“El Ejecutivo envió una propuesta con un doble propósito, porque en efecto traía los recursos para poder reducir los precios —de los combustibles— mediante un subsidio, pero querían que se les aprobara una ampliación presupuestaria de Q1 mil 500 millones. Es cierto que hay una necesidad grande, que el pueblo necesita el apoyo del Estado y que lamentablemente no lo está haciendo el Ejecutivo, pero nosotros tampoco podemos caer en el juego de que, por la necesidad que se tiene, se aproveche la oportunidad para subirle Q1 mil 500 millones más al presupuesto establecido”, aseguró el diputado Alan Rodríguez jefe del bloque Vamos.

Rodríguez aseguró que en ese momento se pidió a los diputados del bloque oficial que llamaran al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, para explicara los motivos de la ampliación presupuestaria y no una readecuación para brindar el subsidio a los combustibles.

“Aprovechándose de la necesidad de la población querían meternos un gol al hacer una ampliación presupuestaria, con lo cual no estuvimos de acuerdo y no quisieron llegar a un consenso porque nosotros les pedimos que llamaran al ministro de Finanzas, pero sorpresa, ya está fuera del país y ya está de vacaciones”, indicó.

Al consultar con Finanzas, indicaron que el titular de la cartera está de viaje y su regreso está previsto para la noche de este miércoles.

Readecuación y no ampliación

A criterio de la diputada Sandra Jovel, del bloque legislativo Valor, no tiene ningún sentido por parte del Ejecutivo realizar una ampliación presupuestaria para subsidiar los precios de los combustibles, tomando en cuenta que el presupuesto vigente ya es demasiado alto. También indicó que considera que este beneficio puede ser viable por medio de una readecuación presupuestaria ya que el Estado cuenta con los recursos necesarios.

“De alguna u otra forma se requiere del gasto del Estado para poderle dar ese subsidio. Yo soy más de la opinión de una readecuación presupuestaria para dar el subsidio. Sin embargo, muchos —diputados— no estuvieron de acuerdo, especialmente los oficialistas, que querían más plata, Q1 mil millones más para poder tener ese subsidio. Creo que es ilógico y no es lo más conveniente en este momento para el pueblo de Guatemala”, aseguró la congresista.

Subsidio con recursos existentes

El diputado oficialista Samuel Pérez rechazó la forma tan “abrupta” en que el presidente del Legislativo, Luis Contreras, levantó la sesión del martes, sin dar la oportunidad para la reintegración del quorum dentro del hemiciclo. El diputado aseguró que la decisión del presidente del Congreso fue para evitar que se conociera de urgencia nacional la propuesta para subsidiar los combustibles, así como la iniciativa para que los trabajadores guatemaltecos del sector público y privado pudieran gozar del descanso durante toda la Semana Santa.

“Lo hizo para evitar que presentáramos dos mociones que pediríamos que se conocieran de urgencia nacional. La primera era la ley de descanso en familia para que en la Semana Santa las familias puedan tener esos días de descanso y después queríamos mocionar la aprobación del subsidio de los combustibles, para la gasolina y el diésel, para que los guatemaltecos no tengan el impacto económico tan fuerte que hay en este momento”, aseguró Pérez.

Sobre la aprobación de una nueva ampliación presupuestaria dentro de la propuesta de ley para subsidiar los combustibles, el congresista indicó: “Nosotros estábamos buscando que se utilizaran los recursos que ya están dentro del presupuesto, y que fueran destinados a esta prioridad, como lo es el subsidio”, descartando así lo dicho por diputados opositores.

También aseguró que, en la próxima sesión ordinaria, que será convocada para después de la Semana Santa, posiblemente el 7 de abril, estarán presentes en el hemiciclo para lograr que sea aprobada de urgencia nacional la propuesta para subsidiar los combustibles y evitar que continúe la problemática para la ciudadanía.

Solución antes de la Semana Santa

El diputado Byron Rodríguez, del bloque Todos, envió una carta al presidente del Congreso, Luis Contreras, para que a la brevedad convoque a una sesión urgente y extraordinaria de la instancia de jefes de bloque, con el fin de tomar medidas ante el incremento en los precios de los combustibles antes del inicio de la Semana Santa.

“Es de suma importancia que, antes del asueto de la semana mayor, el pleno del Congreso de la República cuente con una herramienta legal y concreta que permita incidir de manera efectiva en la reducción del costo de los combustibles, tomando en consideración el impacto directo que estos tienen en la economía de las familias guatemaltecas, especialmente en un periodo de alta movilidad a nivel nacional”, indica el documento.

El congresista afirma que la urgencia de la convocatoria responde a la demanda ciudadana “de acciones inmediatas y eficaces por parte de sus representantes, así como a la necesidad de anticiparse a los efectos económicos que suelen intensificarse en esas fechas”.