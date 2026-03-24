Crisis de combustibles divide al Congreso y deja en suspenso posibles soluciones

El aumento en el precio de los combustibles, que ya supera los Q40 por galón en Guatemala, no logró generar acuerdos en el Congreso de la República, donde este martes 24 de marzo los diputados no alcanzaron consensos para atender la crisis. Mientras tanto, transportistas advirtieron que continuarán con manifestaciones y bloqueos si no se atienden sus demandas.

El lunes anterior, el Legislativo incluyó en agenda el tema de los combustibles, con propuestas que iban desde la eliminación de impuestos hasta la creación de un subsidio temporal, en el contexto del alza vinculada al conflicto en el Medio Oriente. Sin embargo, este martes pese a contar con cuórum, la sesión plenaria fue cerrada por falta de acuerdos.

El diputado Juan Carlos Rivera, primer secretario del Congreso, afirmó que no hubo consensos y señaló a la oposición de impulsar una readecuación presupuestaria que frenó los acuerdos. Indicó que se intentará convocar a una nueva sesión el próximo martes.

“Complicaba la operación de los ministerios, porque implicaba reducir recursos a carteras como Educación, Salud o Gobernación. Por eso, la propuesta del Ejecutivo era una ampliación presupuestaria para financiar el subsidio a combustibles. Lamentablemente, no se lograron consensos”, explicó.

Rivera añadió que la sesión se prolongó en busca de acuerdos, pero al no alcanzarse, la Junta Directiva avanzó con la ley de lavado de dinero, que completó su primer debate. También advirtió que, de no lograrse el cuórum en la próxima convocatoria, el tema podría postergarse hasta después de Semana Santa.

“Esta sesión era clave y, si hubiera existido voluntad política, se habría aprobado de urgencia nacional”, señaló.

Posturas divididas

Por su parte, el diputado Héctor Aldana, del bloque Vamos, indicó que existían tres propuestas: subsidio con ampliación presupuestaria, uso de saldos de caja y exoneración de impuestos.

“El Ejecutivo planteó un subsidio mediante una ampliación presupuestaria, cuando tenemos más de Q22 mil millones en saldos de caja. Ese dinero ya lo pagaron los contribuyentes”, afirmó.

Aldana aseguró que la exoneración de impuestos sería la opción más directa para beneficiar a la población. “Estamos dispuestos a ver cualquier mecanismo para paliar esta situación, pero lo correcto sería una exoneración de impuestos porque es más directa”, indicó.

También cuestionó que el subsidio pueda no trasladarse completamente al consumidor. “El subsidio va a las grandes distribuidoras y no hay certeza de que el beneficio llegue completo”, agregó.

Transportistas presionan

Mientras tanto, transportistas se manifestaron frente al Congreso y advirtieron que mantendrán las protestas.

Williams Barrera, presidente de la Gremial de Transporte Astrapigua, señaló que el precio del combustible ya alcanzó los Q43 y afecta directamente sus operaciones.

“Ya no nos da para trabajar ni facturar”, expresó.

Barrera rechazó la propuesta de subsidio y afirmó que no beneficia al usuario final. “Ese beneficio va para los empresarios, no para nosotros. Ya lo comprobamos. No queremos subsidio”, dijo.

Los transportistas también exigieron acciones contra la especulación en los precios y reformas a la ley de tránsito. Además, advirtieron que las manifestaciones continuarán de forma indefinida.

“Si nos toca pasar Semana Santa frente al Congreso, lo vamos a hacer. Estamos en pie de lucha”, afirmó Barrera.