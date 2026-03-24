Gobierno defiende subsidios al diésel y gas ante alza de combustibles

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este martes 24 de marzo, en la conferencia de prensa conocida como La Ronda, al incremento en los precios de los combustibles y habló sobre posibles subsidios para el diésel y el propano.

El mandatario dijo que se trata de una situación preocupante desde la perspectiva del contexto internacional, que tiene impacto directo en Guatemala, particularmente en la economía, y que es un asunto que merece atención.

En las últimas semanas, Guatemala ha registrado incrementos en los precios de los combustibles por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Arévalo añadió que esta situación los ha llevado a tomar una serie de acciones para mitigar el impacto en la economía de los guatemaltecos.

Afirmó que trabajan con el equipo de Gobierno para impulsar, a la brevedad, medidas que eviten costos portuarios innecesarios en la entrada de combustibles al país.

Explicó que esta medida ya se aplica en Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla; además, garantizan atención inmediata a los buques que transportan combustible para evitar costos y retrasos por fondeo y espera.

Remarcó que esto evita que se sumen más costos a las facturas, lo cual tendrá un impacto directo.

Añadió que este 24 de marzo habrá sesiones en el Congreso en las que se analizarán las medidas que podrían tomarse desde el Legislativo para mitigar los efectos del incremento en los costos del combustible.

Explicó que diputados del oficialismo han presentado una serie de iniciativas que buscan mitigar los efectos y esperan que haya consenso.

¿Cuáles son las iniciativas?

Según Arévalo, fue presentada la iniciativa 6734, Ley de Apoyo Temporal para la Reducción del Precio del Diésel, ya que, si el precio de este aumenta, no solo afecta el bolsillo de los guatemaltecos, sino que encarece los alimentos y el transporte de productos.

Afirmó que en el Congreso hay una conversación activa alrededor de esta propuesta y se estudia la posibilidad de otorgar un subsidio al diésel durante tres meses; en caso de que la crisis se extienda, la medida también se ampliaría.

Indicó que se espera un aumento de Q8 por galón de diésel durante tres meses.

Aunque, según una diapositiva presentada en la conferencia, el subsidio podría ser de seis meses y de Q10 por galón, aplicable al precio de bomba de despacho final.

El mandatario también se refirió a la iniciativa 6735, Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Propano.

De ser aprobada, habría un subsidio de Q20 por cilindro de gas de 25 libras durante seis meses.

Según Arévalo, el cilindro de 25 libras es el que más utilizan las familias guatemaltecas. El subsidio aplicaría desde el punto de venta, sin trámites que lo retrasen.

Dijo que no hay tiempo que perder y que se necesita que el Congreso avance en estos procesos, porque los guatemaltecos esperan que la política responda con medidas puntuales.

En la ronda de preguntas, el presidente remarcó que espera que el Congreso alcance un acuerdo que permita generar los subsidios para reducir costos.

También fue consultado sobre por qué el Ejecutivo no presentó una propuesta aparte para mitigar el aumento en los precios de los combustibles. Arévalo respondió que el Ejecutivo está tomando medidas, entre estas, prevenir costos adicionales que se acumulan con la llegada de los buques cargueros.

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Afirmó que ese tipo de medidas las puede tomar el Ejecutivo directamente; sin embargo, las disposiciones relacionadas con el combustible por medio de subsidios o la suspensión de impuestos, como en el caso del propano, dependen del Congreso.

Agregó que el subsidio que se busca se identificará en fuentes existentes dentro del presupuesto actual, sin que afecte el marco general de la política de Gobierno, por lo que no hay discusión sobre el aumento del presupuesto.

Arévalo afirmó que el Ministerio de Economía continúa en monitoreo de los precios en el mercado y recordó que, en el tema de combustibles, Guatemala tiene un mercado libre, lo que significa que los precios se fijan según los precios internacionales, la oferta y la demanda, lo cual determina el costo que se aplica en el país.

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