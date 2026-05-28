Cuatro millones de emprendedores en Guatemala enfrentan pérdidas por inseguridad e incursión de la IA

Guatemala se consolida como uno de los países con mayor dinamismo emprendedor a nivel mundial. El más reciente informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025-2026, presentado por el Centro de Emprendimiento Kirzner de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), revela que el país ocupa la sexta posición mundial en tasa de emprendimiento temprano y la tercera en América Latina.

Según el estudio, el 37% de la población guatemalteca participa actualmente en actividades emprendedoras, equivalente a aproximadamente 4 millones de personas. De ese total, alrededor de 2.7 millones cuentan con negocios en etapa temprana y 1.2 millones ya poseen emprendimientos establecidos.

El informe también evidencia una fuerte cultura emprendedora en el país. El 95% de los guatemaltecos considera que emprender es una buena opción de carrera, mientras que el 74% cree tener las capacidades necesarias para iniciar un negocio.

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La mayoría inicia con inversiones de hasta Q10 mil

El estudio destaca que el 53% de los emprendedores inicia su negocio con inversiones que van de Q1 mil a Q10 mil. En términos generales, la inversión promedio para arrancar un emprendimiento en Guatemala es de Q10 mil.

Además, siete de cada diez emprendedores dependen principalmente de recursos propios para financiar sus operaciones, reflejando las limitaciones que existen para acceder a créditos y financiamiento formal.

Mónica de Zelaya y David Casasola durante la presentación de los resultados del GEM Guatemala 2025-2026. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

Informalidad y ventas locales limitan el crecimiento

Pese al alto nivel de actividad emprendedora, el informe señala importantes desafíos para que los negocios logren consolidarse y expandirse.

Uno de los principales problemas es la informalidad, ya que el 66% de los emprendimientos opera fuera del sistema formal. Esta condición limita el acceso a financiamiento, programas de apoyo y oportunidades de crecimiento.

A esto se suma que el 74% de los emprendedores concentra sus ventas dentro de su mismo municipio, reduciendo el acceso a mercados más amplios y dificultando la expansión comercial.

La inseguridad representa pérdidas de hasta Q17 mil

La inseguridad continúa afectando al sector emprendedor. El informe detalla que casi uno de cada cuatro emprendedores fue víctima de algún delito durante el último año.

El costo promedio asociado a estos hechos asciende a Q17 mil, monto que incluso supera la inversión inicial con la que muchos negocios comenzaron operaciones.

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Tecnología e Inteligencia Artificial ganan terreno

El estudio identifica a la tecnología como una de las principales oportunidades para fortalecer los negocios guatemaltecos.

Actualmente, el 69% de los emprendedores utiliza redes sociales como principal herramienta digital para promocionar y operar sus negocios. También aumenta el uso de páginas web, correo electrónico y plataformas digitales.

En paralelo, la Inteligencia Artificial (IA) comienza a despertar interés entre los emprendedores. El 41% considera que esta tecnología será relevante para sus negocios en los próximos años, especialmente entre jóvenes y personas con educación universitaria.