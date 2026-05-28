Bernardo Arévalo niega que cooperación con EE. UU. incluya llegada de tropas extranjeras

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se refirió este jueves 28 de mayo a una solicitud de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos para efectuar acciones conjuntas contra el narcotráfico, y señaló que estas se limitan a equipo, capacitación y apoyo en planificación de operaciones.

El medio estadounidense The New York Times publicó este 28 de mayo que Guatemala y Estados Unidos acordaron llevar a cabo acciones conjuntas contra organizaciones de narcotráfico dentro del territorio guatemalteco.

El medio citó a tres personas familiarizadas con las conversaciones sostenidas la semana pasada entre el presidente Arévalo y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth.

Las operaciones conjuntas, según dos de las fuentes de The New York Times, podrían comenzar el próximo mes.

La publicación señala que estas acciones incluirían operativos aéreos y otras acciones militares aún no reveladas.

Qué dice Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo fue consultado por periodistas sobre el alcance de esta cooperación y mencionó que el Gobierno mantiene una política continua de combate al narcotráfico.

Reconoció que le solicitaron al Gobierno de Estados Unidos cooperación para apoyar estas operaciones, lideradas por fuerzas guatemaltecas en el marco del interés de EE. UU. en combatir redes de narcotráfico.

“Hemos hablado de las posibilidades de intensificar la colaboración que ha venido teniendo lugar en el marco de los acuerdos bilaterales ya existentes entre ambos países, que son los que definen las relaciones. De manera que en este momento hemos hecho una solicitud, efectivamente, para que nos apoyen en la lucha del gobierno de la República contra los carteles de la droga”, comentó Arévalo.

Señaló que el apoyo implicará acceso a equipo, capacitación y expertos para apoyar la planificación de operaciones a nivel estratégico y táctico.

Se le consultó al mandatario si este apoyo de EE. UU. debía contar con autorización del Congreso de Guatemala, y señaló que la cooperación no contempla actividades militares extranjeras en el país.

Además, indicó que el apoyo continuará mientras se mantenga el esfuerzo de combate al narcotráfico.

En un comunicado publicado por el Gobierno se menciona que no existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras de otro país en territorio nacional.

También se informa que el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, envió una nota a su homólogo de EE. UU., Pete Hegseth, para solicitar cooperación.

Asimismo, se señala que Arévalo, Sáenz y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, sostuvieron una conversación telefónica con Pete Hegseth, en la cual confirmaron los términos de la cooperación que respalda la solicitud.

“Esta solicitud se enmarca en los acuerdos bilaterales existentes en la materia y se ciñe a lo establecido en la Constitución y las leyes en lo que respecta a los acuerdos de cooperación sobre seguridad civil o militar”, señala el comunicado.

El comunicado iba acompañado de una copia de la carta en la que Guatemala hizo la petición formal de apoyo al secretario de Defensa de EE. UU.

No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional. pic.twitter.com/6kYzpIUoz2 — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) May 28, 2026

La carta, fechada el 23 de mayo del 2026, señala que el Gobierno de Guatemala, consciente de su compromiso y membresía dentro de la Coalición Anticarteles de las Américas (“A3C”) para luchar contra el narcoterrorismo, “desea liderar, con la asistencia de los Estados Unidos de América, operaciones militares activas para combatir organizaciones terroristas señaladas por los Estados Unidos dentro del país de Guatemala. De conformidad con los acuerdos y arreglos bilaterales existentes, tales operaciones militares combinadas lideradas por Guatemala profundizarán los intereses bilaterales en derrotar a las organizaciones terroristas y avanzar la seguridad regional y hemisférica”.

La carta está firmada por el ministro Henry David Sáenz Ramos.

Arévalo dijo a periodistas que Guatemala no firmó ningún convenio y que se trata de una solicitud de apoyo enmarcada en convenios existentes entre ambos países.

“Hay una solicitud. Y la solicitud se enmarca en los convenios existentes entre ambos países. Guatemala no firma ningún acuerdo, el Gobierno no firma ningún acuerdo que no sea consistente con la Constitución y con la legislación en la materia”, comentó.