Guatemala y EE. UU. preparan acciones conjuntas contra narcos, dice The New York Times

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Guatemala y EE. UU. preparan acciones conjuntas contra narcos, dice The New York Times

The New York Times revela supuesto acuerdo entre Guatemala y EE. UU. para acciones conjuntas contra el narcotráfico.

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Foto de referencia. Bernardo Arévalo y Pete Hegseth sostuvieron conversaciones sobre cooperación contra el narcotráfico, según el diario estadounidense. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Bernardo Arévalo y Pete Hegseth sostuvieron conversaciones sobre cooperación contra el narcotráfico, según el diario estadounidense. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El diario The New York Times informó este 28 de mayo que Guatemala y Estados Unidos acordaron llevar a cabo acciones conjuntas contra organizaciones de narcotráfico dentro del territorio guatemalteco.

El medio cita a tres personas familiarizadas con las conversaciones sostenidas la semana pasada entre el presidente Bernardo Arévalo y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth.

Las operaciones, según dos de las fuentes de The New York Times, podrían comenzar el próximo mes.

Se trata de operativos aéreos y otras acciones militares aún no reveladas, luego de que Guatemala solicitara “cooperación en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones de narcotráfico”, en una carta dirigida a Hegseth, según el medio estadounidense.

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The New York Times indica que Arévalo y Hegseth sostuvieron una conversación telefónica el 19 de mayo para finalizar los términos del acuerdo; sin embargo, no se revelaron más detalles.

Se consultó a la Presidencia de Guatemala para conocer su postura, pero aún no ha brindado información.

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ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

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