Narcolaboratorio en San Marcos: incautan 18 vehículos, cocaína, arsenal y más de Q1 millón

Autoridades ampliaron detalles del operativo en inmuebles de Zanjón San Lorenzo, Ayutla, San Marcos, donde decomisaron una serie de ilícitos.

La Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Nacional, desarrolló el operativo antinarcótico en seguimiento de una denuncia. Las diligencias se extendieron durante varias horas y continúan este jueves 28 de mayo.

Según la información, las diligencias se desarrollan en distintos inmuebles y permitieron la aprehensión de ocho personas vinculadas con actividades ilícitas relacionadas con el procesamiento y almacenamiento de droga. Además, un adolescente de 16 años fue remitido al juzgado correspondiente.

De acuerdo con las autoridades, durante los allanamientos se localizaron fuertes indicios de un centro clandestino utilizado para el procesamiento de cocaína, ya que investigadores hallaron paquetes con droga, productos químicos y herramientas supuestamente utilizadas para la elaboración y manipulación del ilícito.

La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) informó que las diligencias continúan en desarrollo y que las investigaciones seguirán para determinar la posible vinculación de otras personas y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en el sector.

El miércoles 27 de mayo, el Ministerio de la Defensa informó que este narcolaboratorio está cerca de un paso ciego en la frontera con México.

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Evidencia incautada

Autoridades detallaron lo decomisado, el operativo sigue en desarrollo

122 paquetes con posible cocaína

5 palanganas con cocaína

1 bolsa de nailon con cocaína

93 palanganas con residuos de cocaína

21 recipientes con productos con acetona y otros productos químicos

8 recipientes con polvo de levamisol

4 bultos con benzocaína

53 paquetes de nailon

Localizan arsenal

14 fusiles

4 pistolas

53 cargadores

1 mil 393 cartuchos útiles

También decomisan dinero

Q83 mil 836.50

US$162 mil 811 (al menos Q1 millón 240 mil)

81 pesos mexicanos

18 teléfonos celulares

8 radiotransmisores

Documentación variada

4 memorias USB

Consignados varios vehículos

2 picops

2 automóviles

3 camionetas

7 microbuses

4 motocicletas

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