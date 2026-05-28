Narcolaboratorio en San Marcos: incautan 18 vehículos, cocaína, arsenal y más de Q1 millón

JUSTICIA

Narcolaboratorio en San Marcos: incautan 18 vehículos, cocaína, arsenal y más de Q1 millón

Operativo continúa en Ayutla, San Marcos, donde las autoridades han decomisado droga, vehículos y dinero en un narcolaboratorio.

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OPERATIVO CONTRA NARCO EN AYUTLA, SAN MARCOS

Parte de los ilícitos decomisados en operativo en Ayutla, San Marcos. (Foto Prensa Libre: PNC)

Autoridades ampliaron detalles del operativo en inmuebles de Zanjón San Lorenzo, Ayutla, San Marcos, donde decomisaron una serie de ilícitos.

La Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Nacional, desarrolló el operativo antinarcótico en seguimiento de una denuncia. Las diligencias se extendieron durante varias horas y continúan este jueves 28 de mayo.

Según la información, las diligencias se desarrollan en distintos inmuebles y permitieron la aprehensión de ocho personas vinculadas con actividades ilícitas relacionadas con el procesamiento y almacenamiento de droga. Además, un adolescente de 16 años fue remitido al juzgado correspondiente.

De acuerdo con las autoridades, durante los allanamientos se localizaron fuertes indicios de un centro clandestino utilizado para el procesamiento de cocaína, ya que investigadores hallaron paquetes con droga, productos químicos y herramientas supuestamente utilizadas para la elaboración y manipulación del ilícito.

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La Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) informó que las diligencias continúan en desarrollo y que las investigaciones seguirán para determinar la posible vinculación de otras personas y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en el sector.

El miércoles 27 de mayo, el Ministerio de la Defensa informó que este narcolaboratorio está cerca de un paso ciego en la frontera con México.

Para leer más: Guatemala y EE. UU. preparan acciones conjuntas contra narcos, dice The New York Times

Evidencia incautada

Autoridades detallaron lo decomisado, el operativo sigue en desarrollo

  • 122 paquetes con posible cocaína
  • 5 palanganas con cocaína
  • 1 bolsa de nailon con cocaína
  • 93 palanganas con residuos de cocaína
  • 21 recipientes con productos con acetona y otros productos químicos
  • 8 recipientes con polvo de levamisol
  • 4 bultos con benzocaína
  • 53 paquetes de nailon

Localizan arsenal

  • 14 fusiles
  • 4 pistolas
  • 53 cargadores
  • 1 mil 393 cartuchos útiles

También decomisan dinero

  • Q83 mil 836.50
  • US$162 mil 811 (al menos Q1 millón 240 mil)
  • 81 pesos mexicanos
  • 18 teléfonos celulares
  • 8 radiotransmisores
  • Documentación variada
  • 4 memorias USB

Consignados varios vehículos

  • 2 picops
  • 2 automóviles
  • 3 camionetas
  • 7 microbuses
  • 4 motocicletas

Más del decomiso

  • 12 hornos microondas
  • 36 moldes metálicos
  • 7 pesas digitales
  • 3 prensas hidráulicas

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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