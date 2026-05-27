Narcolaboratorio en San Marcos: Cómo es el proceso de la droga cerca de paso ciego hacia México

El Ministerio de la Defensa amplió este miércoles 27 de mayo los detalles sobre el hallazgo de un narcolaboratorio en el zanjón San Lorenzo, Ayutla, San Marcos. El hallazgo ocurrió durante un operativo coordinado entre el Ejército de Guatemala, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de la operación “Cinturón de Fuego”.

El ministro de la Defensa, Henry Saenz, indicó que, según la observación preliminar, en el lugar se lleva a cabo el ciclo completo de producción de cocaína en polvo para consumo.

Añadió que, derivado de la operación, se reportó la captura de ocho personas y el decomiso de fusiles y otro tipo de armas. Además, las autoridades incautaron cartuchos, celulares y radios comunicadores.

Dijo que lo decomisado es resultado de la diligencia efectuada en el primer inmueble, pues hay tres inmuebles interconectados, por lo que el allanamiento y la búsqueda continúan.

Añadió que los datos de lo decomisado pueden variar. Además, el MP aseguró el área para cubrir toda la instalación y efectuar una investigación que permita llevar ante la justicia a los responsables.

Según el ministro, derivado de la acción de las agencias de inteligencia civiles, comenzaron las operaciones contra estas estructuras, lo que permitió planificar y encontrar el momento oportuno para actuar.

Para leer más: Crece decomiso de drogas sintéticas como ketamina, éxtasis y metanfetamina durante 2025 en Guatemala

Según Saenz, este narcolaboratorio sería uno de los más grandes y sofisticados que han localizado hasta ahora, porque la línea de producción abarca desde la extracción de la hoja de coca hasta la conversión de la droga en polvo en la misma instalación.

Añadió que es algo que no habían visto desde hace mucho tiempo, y recordó un narcolaboratorio localizado en El Estor, Izabal, en el 2019. Según el ministro, en ese laboratorio el proceso únicamente llegaba hasta la pasta de cocaína.

Indicó que será el MP el que determine si lo decomisado es droga, qué tipo y la cantidad exacta levantada en la escena del crimen.

Dijo que los inmuebles bajo cateo están próximos a la frontera, lo que facilita las operaciones de la estructura criminal, pues hay una calle para cruzar y en esa área no existen controles físicos ni presencia de autoridades.

🚨 En Desarrollo 🚨



El Ejército de Guatemala, en coordinación interinstitucional con las fuerzas de seguridad civil, localizó un presunto narcolaboratorio, en Zanjón San Lorenzo, Ayutla, #SanMarcos.



Durante la operación preliminarmente se tienen siguientes resultados:



•08… pic.twitter.com/mQHfvjYM90 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 27, 2026

Qué han decomisado

14 fusiles de asalto

3 pistolas calibre 9 milímetros

Más de 1 mil 300 cartuchos útiles de diferentes calibres

16 teléfonos celulares

9 radios de comunicación

45 tolvas para fusil de asalto

8 tolvas para pistola 9 milímetros

4 memorias USB

1 pasaporte guatemalteco

2 identificaciones de ciudadanos mexicanos

Q74 mil 461 en efectivo

US$26 mil 787 (Q204 mil)

118 pesos mexicanos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.