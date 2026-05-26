Desmantelan narcolaboratorio en San Marcos: hallan armas y capturan a siete personas

Justicia

Desmantelan narcolaboratorio en San Marcos: hallan armas y capturan a siete personas

Fuerzas de seguridad localizaron un supuesto centro de procesamiento de droga en Tecún Umán, San Marcos, donde decomisaron armas de alto calibre y posible cocaína.

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Fuerzas de seguridad localizaron un presunto centro de procesamiento de droga en Ayutla, San Marcos, donde decomisaron armas de alto calibre y posible cocaína.

Agentes de la PNC y soldados resguardan el inmueble donde fue localizado el presunto narcolaboratorio en Tecún Umán, San Marcos. (Foto: Prensa Libre, PNC, Mingob y Ejército).

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala localizaron este lunes un presunto narcolaboratorio en la comunidad de Zanjón San Lorenzo, Tecún Umán, San Marcos, durante un operativo conjunto desarrollado en la zona fronteriza con México. Las autoridades reportaron la captura de siete personas y el decomiso preliminar de armamento y posibles paquetes de cocaína.

Según información oficial, las diligencias continúan en desarrollo y forman parte de las estrategias implementadas por las fuerzas de seguridad para combatir estructuras vinculadas con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico en la región occidental del país.

El Ministerio de Gobernación informó que durante el operativo fueron localizadas armas automáticas, municiones y otros ilícitos dentro del inmueble intervenido. Las autoridades indicaron que los siete capturados fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes mientras avanzan las investigaciones.

En fotografías divulgadas por las fuerzas de seguridad se observan armas de alto calibre, cargadores y paquetes que preliminarmente fueron identificados como posible cocaína. Las autoridades no han precisado aún la cantidad de droga decomisada ni la identidad de las personas detenidas.

La PNC destacó que el operativo permitió impactar otra estructura criminal que operaba en la frontera con México. Además, señaló que mantiene acciones coordinadas con el Ejército de Guatemala para reforzar el combate contra el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales.

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Operativo continúa en desarrollo

El Ejército de Guatemala indicó que las acciones forman parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho en áreas fronterizas utilizadas por grupos criminales para el traslado y procesamiento de droga.

Las fuerzas de seguridad mantienen presencia en el área mientras fiscales y agentes especializados desarrollan inspecciones dentro del inmueble localizado en Tecún Umán, San Marcos.

Las fuerzas de seguridad mantienen presencia en el área mientras fiscales y agentes especializados desarrollan inspecciones dentro del inmueble localizado en Tecún Umán, San Marcos.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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