Desmantelan narcolaboratorio en San Marcos: hallan armas y capturan a siete personas

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala localizaron este lunes un presunto narcolaboratorio en la comunidad de Zanjón San Lorenzo, Tecún Umán, San Marcos, durante un operativo conjunto desarrollado en la zona fronteriza con México. Las autoridades reportaron la captura de siete personas y el decomiso preliminar de armamento y posibles paquetes de cocaína.

Según información oficial, las diligencias continúan en desarrollo y forman parte de las estrategias implementadas por las fuerzas de seguridad para combatir estructuras vinculadas con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico en la región occidental del país.

El Ministerio de Gobernación informó que durante el operativo fueron localizadas armas automáticas, municiones y otros ilícitos dentro del inmueble intervenido. Las autoridades indicaron que los siete capturados fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes mientras avanzan las investigaciones.

En fotografías divulgadas por las fuerzas de seguridad se observan armas de alto calibre, cargadores y paquetes que preliminarmente fueron identificados como posible cocaína. Las autoridades no han precisado aún la cantidad de droga decomisada ni la identidad de las personas detenidas.

En desarrollo



Operación conjunta PNC y Ejército desbarata narcolaboratorio en San Marcos



En el Zanjón San Lorenzo, Ayutla, San Marcos, efectivos de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala ha incautado armamento y posiblemente cocaína. Además se tiene bajo pic.twitter.com/FCmeMxBOBw — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 27, 2026

La PNC destacó que el operativo permitió impactar otra estructura criminal que operaba en la frontera con México. Además, señaló que mantiene acciones coordinadas con el Ejército de Guatemala para reforzar el combate contra el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales.

Operativo continúa en desarrollo

El Ejército de Guatemala indicó que las acciones forman parte de la estrategia gubernamental para fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho en áreas fronterizas utilizadas por grupos criminales para el traslado y procesamiento de droga.

Las fuerzas de seguridad mantienen presencia en el área mientras fiscales y agentes especializados desarrollan inspecciones dentro del inmueble localizado en Tecún Umán, San Marcos.

Las fuerzas de seguridad mantienen presencia en el área mientras fiscales y agentes especializados desarrollan inspecciones dentro del inmueble localizado en Tecún Umán, San Marcos.

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