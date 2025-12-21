Crece decomiso de drogas sintéticas como ketamina, éxtasis y metanfetamina durante 2025 en Guatemala

Mientras las incautaciones de cocaína y la erradicación de cultivos ilícitos disminuyeron en comparación con el año anterior, las autoridades reportaron un aumento en el decomiso de drogas sintéticas, entre ellas, percusores de fentanilo.

El hallazgo del narcolaboratorio más grande del país, descubierto el 16 de mayo del 2025 en San José Pinula, evidenció cómo estructuras mexicanas se han aliado con guatemaltecos para fabricar y comercializar este tipo de droga. Según la Policía Nacional Civil, en los últimos dos años se han intensificado los operativos en zonas con presencia de narcomenudistas, al tiempo que se refuerzan las unidades de investigación criminal y los equipos caninos.

Las estadísticas revelan un cambio en el comportamiento del mercado de drogas en el país: la reducción de cultivos de amapola y hoja de coca contrasta con el auge de sustancias sintéticas como metanfetamina, ketamina y éxtasis.

Hasta el 20 de diciembre, las autoridades habían incautado 9.8 toneladas de cocaína, cifra inferior a las 16 toneladas reportadas el año anterior. Las erradicaciones también bajaron: en el 2024 se destruyeron 1.49 millones de plantas de amapola, mientras que en el 2025 la cifra descendió a 4 mil 582.

En cuanto a los arbustos de hoja de coca, en el 2024 se reportaron 4.5 millones; a 10 días de finalizar el 2025, la cifra asciende a 4.07 millones.

Droga sintética decomisada en Guatemala: cifras de 2024 y 2025

Según datos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, el decomiso de drogas sintéticas en Guatemala aumentó en el 2025.



Comparativo por tipo de droga en kilogramos (kg):

Metanfetamina 2024: 3.40 kg 2025: 6.13 kg

Crack 2024: 3.40 kg 2025: 6.13 kg

Heroína 2024: 0.00 kg 2025: 0.24 kg

Anfetamina 2024: 0.00 kg 2025: 0.14 kg

Ketamina 2024: 0.00 kg 2025: 1.19 kg

Éxtasis 2024: 0.02 kg 2025: 0.21 kg

Fentanilo 2024: 0.00 kg 2025: 500 dosis



Víctor Hugo Cruz, viceministro de antinarcótico del Ministerio de Gobernación, dijo que uno de sus planes es aumentar los operativos en áreas donde se ha identificado la presencia de narcomenudistas.

“Hay definitivamente áreas donde hay consumo de bebidas alcohólicas; son lugares bastante atractivos para estas personas que venden este tipo de droga ilícita”, comentó.

Agregó que continúan con el entrenamiento de agentes caninos y el fortalecimiento de las unidades dedicadas a la investigación criminal para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.

“Es importante también la parte de investigación e inteligencia que puedan tener estos grupos a la hora de realizar los chequeos correspondientes”, señaló.

El pasado 10 de diciembre, el presidente Bernardo Arévalo informó sobre la visita a Guatemala de Terrence Cole, administrador de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).



Arévalo afirmó que han fortalecido los mecanismos de inteligencia, control y cooperación operativa.

“La colaboración con la DEA está produciendo extraordinarios resultados y nos permite actuar con mayor precisión y efectividad”, destacó.

“Estamos combatiendo el narcotráfico, así como las redes criminales y terroristas. Hemos incautado 11 toneladas de narcóticos e ilícitos en lo que va del año, así como una tonelada de precursores de fentanilo”, remarcó.