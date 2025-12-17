Internacional
Qué es el fentanilo, droga calificada por Trump como un “arma de destrucción masiva”
Trump calificó al fentanilo como un "arma de destrucción masiva", mientras la CDC afirma que más de 250 mil personas han muerto entre 2021 y 2023 por sobredosis de opioides sintéticos.
El uso de fentanilo es una de las principales preocupaciones de las autoridades antinarcóticas en EE. UU. (Foto Prensa Libre: EFE)
Fue el pasado 15 de diciembre cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden en la que declaraba la droga fentanilo como un "arma de destrucción masiva", además de afirmar que se trata de una de las supuestas mayores causas de muerte en EE. UU.
"Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200 mil y 300 mil personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100 mil, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor", dijo el presidente el pasado lunes, durante un acto en la Casa Blanca.
Desde hace muchos años, EE. UU. ha mostrado gran interés por erradicar distintos grupos criminales dedicados al contrabando y tráfico de drogas. El fentanilo ha sido una de las sustancias que más preocupación genera a las autoridades federales estadounidenses.
De acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el fentanilo es un opioide, término utilizado para referirse a drogas o medicamentos que actúan en el sistema nervioso y buscan aliviar el dolor.
La CDC afirma que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.
"Hay dos tipos de fentanilo: el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado de forma ilegal. Ambos se consideran opioides sintéticos (fabricados en un laboratorio)", señala la CDC.
La entidad afirma que los casos más recientes de sobredosis se han producido con fentanilo vinculado a organizaciones criminales.
En cuanto a sus presentaciones, la CDC detalla que el fentanilo puede encontrarse en forma líquida y en polvo.
"El fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas. Con frecuencia se mezcla con sustancias como heroína, cocaína y metanfetaminas", afirma la CDC.
Respecto de la forma líquida, el fentanilo puede presentarse como aerosol nasal, gotas para los ojos o pequeñas gotas impregnadas en papeles o dulces.
La CDC sostiene que el 70% de las muertes por sobredosis en EE. UU. están relacionadas con el consumo de opioides sintéticos.
"Las drogas podrían contener niveles mortales de fentanilo, y usted no podría verlo, percibir su sabor ni su olor", indica la CDC.
