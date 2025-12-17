Qué es el fentanilo, droga calificada por Trump como un “arma de destrucción masiva”

Fue el pasado 15 de diciembre cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden en la que declaraba la droga fentanilo como un "arma de destrucción masiva", además de afirmar que se trata de una de las supuestas mayores causas de muerte en EE. UU.

"Si esto fuera una guerra, sería una de las peores guerras; creo que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200 mil y 300 mil personas al año (a causa del fentanilo). Se habla de 100 mil, que es mucha gente, pero la cifra es mucho mayor", dijo el presidente el pasado lunes, durante un acto en la Casa Blanca.

Desde hace muchos años, EE. UU. ha mostrado gran interés por erradicar distintos grupos criminales dedicados al contrabando y tráfico de drogas. El fentanilo ha sido una de las sustancias que más preocupación genera a las autoridades federales estadounidenses.

De acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), el fentanilo es un opioide, término utilizado para referirse a drogas o medicamentos que actúan en el sistema nervioso y buscan aliviar el dolor.

La CDC afirma que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

.@StateDeptCT: El fentanilo, responsable de la muerte de cientos de miles de estadounidenses, es ahora oficialmente un arma de destrucción masiva.



El gobierno de Trump está utilizando todos los recursos a su alcance para proteger a los estadounidenses e impedir que estas drogas… — USA en Español (@USAenEspanol) December 17, 2025

"Hay dos tipos de fentanilo: el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado de forma ilegal. Ambos se consideran opioides sintéticos (fabricados en un laboratorio)", señala la CDC.

La entidad afirma que los casos más recientes de sobredosis se han producido con fentanilo vinculado a organizaciones criminales.

🇺🇸 | El presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que clasifica el fentanilo como “arma de destrucción masiva” como parte de su estrategia contra el narcotráfico. Lea nuestras investigaciones para entender las implicaciones de esta medida: https://t.co/7MtsAbgvXx pic.twitter.com/wyJnN4DmDn — InSight Crime Español (@InSightCrime_es) December 17, 2025

En cuanto a sus presentaciones, la CDC detalla que el fentanilo puede encontrarse en forma líquida y en polvo.

"El fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas. Con frecuencia se mezcla con sustancias como heroína, cocaína y metanfetaminas", afirma la CDC.

Respecto de la forma líquida, el fentanilo puede presentarse como aerosol nasal, gotas para los ojos o pequeñas gotas impregnadas en papeles o dulces.

#NuevoAnálisis | Qué ocurre ahora que Estados Unidos clasificó el fentanilo como ADM https://t.co/JrFoRlIjfK — InSight Crime Español (@InSightCrime_es) December 17, 2025

La CDC sostiene que el 70% de las muertes por sobredosis en EE. UU. están relacionadas con el consumo de opioides sintéticos.

"Las drogas podrían contener niveles mortales de fentanilo, y usted no podría verlo, percibir su sabor ni su olor", indica la CDC.

Lea también: El rol de “la Gaby”, la guatemalteca clave entre el tráfico de fentanilo, China y el cartel de Sinaloa