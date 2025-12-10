Estados Unidos y Guatemala informan de avance en lucha contra el narcotráfico con apoyo de la DEA

El presidente Bernardo Arévalo informó este miércoles 10 de diciembre, en su cuenta en X, sobre la visita a Guatemala de Terrence Cole, administrador de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

“Es una muestra de la absoluta cooperación que existe entre nuestros países en el combate al narcotráfico para la protección de nuestros pueblos”, indicó el mandatario.

En un video junto a Cole, el presidente reiteró que la cooperación coloca a Guatemala como un importante socio estratégico y permite avanzar en la batalla contra el narcotráfico.

Dijo que la visita de Cole es “símbolo de que nuestros gobiernos están plenamente coordinados para proteger a nuestros pueblos”.

Arévalo afirmó que han fortalecido los mecanismos de inteligencia, control y cooperación operativa.

“La colaboración con la DEA está produciendo extraordinarios resultados y nos permite actuar con mayor precisión y efectividad”, destacó.

Agregó que, en ese sentido, trabajan a partir de una agenda conjunta que, a decir suyo, está dando resultados sin precedentes.

“Estamos combatiendo el narcotráfico, así como las redes criminales y terroristas. Hemos incautado 11 toneladas de narcóticos e ilícitos en lo que va del año, así como una tonelada de precursores de fentanilo”, remarcó.

Afirmó que en el 2025 se ha duplicado la cantidad de extradiciones respecto del 2024.

Según Arévalo, su gobierno tiene un compromiso claro: cerrarles las puertas al crimen organizado y al narcotráfico en todas sus formas. Uno de sus objetivos es erradicarlos de las fronteras, de la economía y de la política.

Indicó que Guatemala está asumiendo su rol como importante socio estratégico en la región, como resultado de la estrecha colaboración entre ambos gobiernos.

Anunció que seguirán trabajando de forma conjunta para tener un país más seguro.

En su intervención, Terrence Cole indicó que la lucha contra el narcotráfico es una de las máximas prioridades.

Resaltó que la extradición reciente de tres narcotraficantes, la incautación de más de mil kilos de cocaína el fin de semana pasado y el desmantelamiento de pistas clandestinas demuestran la sólida asociación de Guatemala en la lucha contra las drogas por aire, mar y tierra, incluso en rutas provenientes de Colombia y Venezuela.

Reconoció el liderazgo regional de Guatemala al suscribir el artículo 54 para regular los precursores químicos, y dijo esperar su rápida implementación.

Remarcó que, en nombre del presidente Trump, agradece al presidente por su colaboración en la aplicación de la ley que ha hecho posibles esos resultados.

“Hoy protegemos nuestras fronteras y perseguimos con firmeza a los narcotraficantes y a sus seguidores que amenazan a nuestras comunidades”, destacó.

La Embajada de Estados Unidos publicó en X: El administrador de la DEA, Terrence Cole, agradeció al presidente Arévalo por la estrecha colaboración con Estados Unidos como socio estratégico y líder regional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional por vía aérea, marítima y terrestre.

“También aplaudió la firma del acuerdo gubernamental 54-2003, que regula el uso de precursores químicos, y pidió a todos los sectores que respalden su aplicación inmediata, subrayando que juntos estamos protegiendo nuestras comunidades y promoviendo una región más próspera, segura y protegida”, añadió la Embajada.