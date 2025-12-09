Extraditan a tres presuntos narcotraficantes reclamados por la justicia de EE. UU.

Tres presuntos narcotraficantes, entre ellos un colombiano, fueron extraditados este martes 9 de diciembre a EE. UU. por delitos relacionados con el tráfico de drogas, informaron fuentes oficiales.

Los sindicados, requeridos en extradición, fueron entregados a autoridades de EE. UU. para enfrentar procesos judiciales por presuntos vínculos con la narcoactividad. Agentes del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron su traslado hacia las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Los extraditados son Víctor N., alias Chispa, de nacionalidad colombiana; Pedro N., alias Guerrillero; y Edras N., alias Keka, ambos guatemaltecos. Fueron entregados a personal de la DEA y trasladados por vía aérea a EE. UU.

El Ministerio de Gobernación reafirmó su compromiso con el combate a la narcoactividad y con la cooperación con países aliados en la lucha contra delitos transnacionales.

En relación con el respaldo de Estados Unidos a Guatemala en la lucha contra el narcotráfico, la embajada estadounidense en el país se pronunció en su cuenta de X:

“Freno al narcotráfico en #Escuintla. Continuamos apoyando, por medio de @StateINL, @FBI y @HSI_HQ, las acciones de @mingobguate para cerrarle el paso al narcotráfico en Guatemala, como la reciente incautación de 867 paquetes de cocaína, Q175 mil en efectivo, armas, municiones, vehículos y otros ilícitos. La lucha contra el crimen transnacional protege nuestras comunidades y construye una región más segura”, publicó la embajada de EE. UU.

Tres extraditables fueron entregados hoy a autoridades de EE. UU., para enfrentar a la justicia de ese país por presuntos vínculos con la narcoactividad. Agentes del @_SPGuatemala y de la @PNCdeGuatemala efectuaron su traslado a las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca. pic.twitter.com/Pn7xfU6KFV — MinGob (@mingobguate) December 9, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

