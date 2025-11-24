Guatemala entrega a la DEA a “El Rey del Mar”, acusado de traficar cocaína por el Pacífico

Las autoridades de Guatemala entregaron este lunes, 24 de noviembre, en extradición a Estados Unidos al narcotraficante guatemalteco Erick Alexander Granados García, alias El Rey del Mar, detenido desde 2017 y reclamado por tráfico de cocaína.

Granados García fue entregado a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), confirmó la Dirección General del Sistema Penitenciario.

El guatemalteco, de 37 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de agosto de 2017, durante un operativo en una carretera entre Iztapa y Monterrico, en las costas del Pacífico, en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición.

Desde entonces, estuvo recluido en un cuartel militar en la capital, y este lunes fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG).

Según las investigaciones, El Rey del Mar encabezaba una organización dedicada a coordinar la recepción de grandes cargamentos de droga enviados por vía marítima desde Ecuador hacia el Pacífico guatemalteco.

La justicia estadounidense lo acusa de asociación ilícita y posesión con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en su territorio.

Tras su captura hace ocho años, las fuerzas de seguridad incautaron en el puerto de Iztapa 13 lanchas, 10 radiotransmisores y sistemas de posicionamiento global (GPS) vinculados a su estructura criminal.

Durante el 2025, las autoridades guatemaltecas han capturado al menos a 18 personas reclamadas en extradición por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada como puente por carteles internacionales para el traslado de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos. En lo que va del año, se han decomisado más de ocho toneladas de cocaína, según cifras oficiales.

