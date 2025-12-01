Decomisan en Iztapa cargamento de cocaína procedente de Colombia tras operativo conjunto

Las autoridades localizaron más de 600 paquetes de cocaína en una propiedad de Iztapa, Escuintla, tras el arribo de una lancha procedente de Colombia, informaron fuentes policiales este lunes 1 de diciembre.

La droga fue localizada en un inmueble del rancho El Edén, ubicado en el puerto de Iztapa, Escuintla, a más de 100 kilómetros al sur de la capital, informó Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC).

El alijo fue hallado durante una investigación sobre una embarcación que arribó a las costas del Pacífico guatemalteco desde Colombia, según detallaron las autoridades.

Monroy precisó que fueron incautados más de 600 paquetes rectangulares durante los allanamientos, aunque aún se desconoce el peso exacto y el valor de la droga.

Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado como puente por redes internacionales para traficar cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, principal país consumidor.

Estadísticas preliminares oficiales indican que, en lo que va del año, se han decomisado más de ocho toneladas de cocaína y han sido capturadas 19 personas solicitadas en extradición por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. En el 2024, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 18 mil kilos de cocaína, así como nueve millones de arbustos de hoja de coca, marihuana y amapola. Además, capturaron a 18 personas requeridas en extradición por la Justicia estadounidense.

