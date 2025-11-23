FBI y Guatemala intensifican operaciones para capturar a “Porky”; ofrecen Q38.5 millones por su arresto

La Fuerza de Tareas Conjunta Vulcano del FBI, especializada en el combate contra el crimen organizado transnacional, búsqueda a Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”, quien podría estar en Guatemala, según información de la agencia estadounidense.

La Fuerza de Tareas Conjunta Vulcano del FBI también contribuye con Guatemala en le búsqueda de 15 pandilleros del Barrio 18 que aún están libres luego de haberse fugado hace más de 40 días de la cárcel Fraijanes 2.

Archaga es considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y se le atribuye ser cabecilla de la pandilla MS-13 en Honduras. De acuerdo con la ficha oficial publicada por la agencia estadounidense, se le acusa de conspiración para traficar e importar cocaína a Estados Unidos, así como de participación en una empresa criminal, tenencia y conspiración para la tenencia de ametralladoras en delitos de narcotráfico.

“Archaga Carías es también presuntamente responsable de apoyar el transporte de cargas de cocaína de múltiples toneladas a través de Honduras a los Estados Unidos y de ordenar y participar en asesinatos de pandilleros rivales y de otros individuos asociados con la MS-13”, detalla la ficha oficial.

El FBI lo acusa de conspiración para asociarse delictivamente (según la ley RICO), conspiración para importar cocaína, tenencia de ametralladoras y conspiración para la tenencia de ametralladoras.

“Como el presunto líder de la MS-13 a cargo de todo el país de Honduras, Archaga Carías supuestamente controlaba la actividad delictiva de la MS-13 en Honduras y proporcionaba apoyo y recursos a la estructura criminal en Centroamérica y Estados Unidos con armas de fuego, narcóticos y dinero en efectivo”, señala la ficha.

La embajada de EE. UU. en Guatemala publicó en su cuenta oficial de X que ambas naciones siguen colaborando para capturar a criminales considerados de alta peligrosidad. “¡Se busca! Estados Unidos y Guatemala siguen colaborando para llevar ante la justicia a peligrosos terroristas y criminales transnacionales”, detalla la publicación.

Además, se ofrece una recompensa de hasta Q38.5 millones por información que conduzca a su captura o condena. Las autoridades instan a enviar pistas al correo electrónico archaga-carias_tips@fbi.gov

El gobierno estadounidense lo describe como una persona “armada y sumamente peligrosa”, y recomienda comunicarse por WhatsApp al +1 832-267-1688 o por medio de tips.fbi.gov si se tiene información sobre su paradero.

En 2015, Archaga fue capturado en Honduras por lavado de dinero y asociación ilícita, pero en febrero de 2020 logró fugarse con ayuda de un comando armado. Posteriormente, la Corte del Distrito Sur de Nueva York documentó que Archaga ofrecía protección a narcotraficantes a cambio de armas y dinero, y lideraba operaciones de trasiego de droga hacia EE. UU.

La organización InSight Crime lo identificó como un cabecilla con influencia en Honduras y en otros países de la región.

Uno de los 10 más buscados

Yulán Adonay Archaga Carías

Conspiración para asociarse delictivamente (según la ley RICO), conspiración para importar cocaína, tenencia de ametralladoras y conspiración para tener ametralladoras.

Descripción

Alias: Alexander Mendoza, Yulán Andony Archaga Carías, “Porky”

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 13 de febrero de 1982; 21 de enero de 1982

Lugar de nacimiento: San Pedro Sula, Cortés, Honduras

Cabello: negro

Ojos: color café

Estatura: 5 pies 5 pulgadas [~1,65 m]

Peso: 160 libras [~72,5 kg]

Sexo: masculino

Raza: blanca (hispano)

Nacionalidad: hondureña

Recompensa

El gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta USD 5 000 000 por información que conduzca al arresto o la condena de Yulán Adonay Archaga Carías.

Observaciones

Se cree que Archaga Carías solo habla español.

Advertencia

A Yulán Adonay Archaga Carías lo acusan a nivel federal en el Distrito Sur de Nueva York de conspiración para asociarse delictivamente, conspiración para importar cocaína, tenencia de ametralladoras y conspiración para tener ametralladoras. Como el presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS‑13) a cargo de todo el país de Honduras, Archaga Carías supuestamente controlaba la actividad delictiva de la MS‑13 en Honduras, y proporcionaba apoyo y recursos a la empresa de la MS‑13 en Centroamérica y Estados Unidos con armas de fuego, narcóticos y dinero en efectivo. Archaga Carías es también presuntamente responsable de apoyar el transporte de cargas de cocaína de múltiples toneladas a través de Honduras a los Estados Unidos y de ordenar y participar en asesinatos de pandilleros rivales y de otros individuos asociados con la MS‑13. La investigación de este caso forma parte de las tareas de la Joint Task Force Vulcano.

Se le debe considerar armado y sumamente peligroso.

Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con el FBI a través de WhatsApp (una plataforma que el gobierno ni opera ni controla) llamando al 1‑832‑267‑1688. También puede ponerse en contacto con la oficina local del FBI o con la embajada o el consulado estadounidense más cercano, o enviar información en línea por tips.fbi.gov.

🚨¡Se busca! Estados Unidos y Guatemala siguen colaborando para llevar ante la justicia a peligrosos terroristas y criminales transnacionales.

🔎Yulan Adonay Archaga, uno de los líderes de MS-13 y mas buscados por el FBI, está acusado de conspiración para distribuir e importar… pic.twitter.com/L4eOcRP6sR — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 24, 2025

