Combate al narcotráfico: ¿Trump extenderá sus operaciones militares hacia México y Colombia?

Luego de haber atacado presuntas narcolanchas provenientes de Venezuela, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a insistir en la posibilidad de llevar a cabo múltiples operaciones militares en otros países vinculados con el narcotráfico de drogas ilícitas y armas en la región latinoamericana, como México y Colombia.

La declaración del mandatario republicano se dio durante una entrevista en la que el magnate neoyorquino fue cuestionado sobre la posibilidad de extender los ataques a otros países además de Venezuela: “¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia, que son responsables del fentanilo que ingresa al país?”, preguntó la periodista.

“Sí, por supuesto que sí”, respondió el presidente estadounidense, y comentó que su administración se había estado enfocando en los ataques contra las narcolanchas venezolanas, pero que ahora considera ampliar todas las operaciones militares por tierra para evitar el ingreso de criminales, drogas y armas al territorio de Estados Unidos.

Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles 10 de diciembre una posible intervención de los Estados Unidos en México, como volvió a sugerir el mandatario estadounidense, al remarcar que “no es necesario”, porque su nación es “soberana” y no depende de ayudas externas para solucionar sus problemas.

¿Intervención de EE. UU. en México y Colombia?

“Esa intervención no se va a dar porque no es necesario, primero. Segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera. Y tercero, porque ya tenemos un entendimiento con Estados Unidos en materia de seguridad”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en su última conferencia de prensa matutina.

No obstante, en sus últimas declaraciones, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que podría ordenar múltiples operaciones militares en México y Colombia contra los carteles de droga, incluso ataques similares a los que ya autorizó contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas caribeñas, muy cerca de Venezuela.

“No necesitamos contestar a cada declaración del presidente Trump. Él tiene su pensamiento, en muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y EE. UU, y hasta ahora ha sido respetuoso”, sostuvo Sheinbaum, quien ha sido cuestionada sobre la insistencia del magnate en estas intervenciones.

Asimismo, las declaraciones de Trump ocurrieron en medio del operativo Lanza del Sur, que el Gobierno de Estados Unidos lleva a cabo para combatir el narcotráfico en Latinoamérica, argumento utilizado para destruir lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, lo que ha resultado en la muerte de casi 90 personas.

Ataques de EE. UU. a embarcaciones latinas

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, la administración de Donald Trump ha lanzado 22 ataques contra embarcaciones latinoamericanas, tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico, por lo que diversos expertos sugieren que solo es cuestión de tiempo para que EE.UU extienda sus operaciones militares.

“Si entran por cierta nación o por cualquier país, si creemos que están construyendo fábricas, ya sea de fentanilo o cocaína, cualquiera que haga eso y la venda en el territorio de los Estados Unidos está sujeto a ataque”, acusó Donald Trump ante los medios, a pesar del presunto entendimiento con los presidentes de Colombia y México.