Riesgo de delincuencia: ¿Cuáles son los 6 estados de México a los que EE. UU. no recomienda viajar?

Durante la noche del pasado lunes 8 de diciembre, el Departamento de Estado de EE. UU., la agencia del gobierno federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de los Estados Unidos, decidió elevar su advertencia de seguridad para treinta de los 32 estados en los que está dividido su vecino en el sur, México.

Sin embargo, de esos treinta estados mexicanos que fueron seleccionados, seis se encuentran en estado de alerta máxima, correspondiente a la categoría cuatro, por lo que el gobierno de EE. UU. recomienda a sus ciudadanos evitar, en la medida de lo posible, visitar alguno de estos lugares, principalmente para velar por su propia seguridad.

El Departamento de Estado advierte que en estos seis estados ha aumentado la cantidad de incidentes, homicidios, secuestros, robos e incluso actos de terrorismo. Con excepción de los estados de Yucatán y Campeche, que son los únicos de los 32 en ser considerados “seguros” por el gobierno estadounidense del presidente Donald Trump.

En respuesta al comunicado del Departamento de Estado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su país sigue siendo el principal destino para los turistas de Estados Unidos, por lo que resaltó que un millón de estadounidenses viven en territorio mexicano, aunque no especificó cuáles son los estados más habitados por ellos.

Los 6 estados mexicanos más peligrosos, según EE. UU.

Sinaloa

Se considera que Sinaloa es un estado con un alto nivel de peligrosidad debido a la actividad del crimen organizado y la violencia relacionada, como la ejercida por el cártel de Sinaloa. Además, cuenta con ciudades como Culiacán, la cual registra una percepción de inseguridad elevada entre sus habitantes, por lo que se recomienda no visitarla.

Zacatecas

Aunque el centro de Zacatecas a menudo se percibe como tranquilo y seguro, especialmente de día y con presencia policial, el resto del estado es considerado una zona con riesgos de seguridad debido a la violencia y la actividad criminal, por lo que la recomendación general es extremar precauciones y evitar viajar de noche por la calle.

Lea más: ¿Revocaciones de Green Cards? Los cambios para migrantes provenientes de los 19 países vetados

Tamaulipas

El estado de Tamaulipas se percibe, y ha sido reportado por los turistas, como peligroso, especialmente por la violencia relacionada con el crimen organizado, lo que ha llevado a una alta percepción de inseguridad entre sus habitantes, a pesar de que el gobierno prometió, a principios del 2025, múltiples mejoras en el tema de seguridad.

Guerrero

Las ciudades de Acapulco y Chilpancingo, ubicadas en el estado de Guerrero, son consideradas como lugares con altos índices de violencia y riesgo por crimen organizado. A pesar de ello, en noviembre el gobierno estatal reportó reducciones recientes en homicidios y delitos de alto impacto en la zona, con el objetivo de mejorar el turismo.

Michoacán

Aunque las autoridades reportan tendencias a la baja en algunos delitos, la violencia, las extorsiones y los riesgos en Michoacán persisten, ya que es un estado con retos significativos de seguridad y se considera peligroso en ciertas áreas y momentos, especialmente por el crimen organizado, que afecta a muchos municipios, como Zamora.

Colima

Según diversas fuentes oficiales y reportes de seguridad, Colima es considerado uno de los estados más peligrosos de México debido a sus altos índices de violencia y a la presencia del crimen organizado, por lo que ha encabezado los listados nacionales e incluso mundiales en cuanto a la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes.