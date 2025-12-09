México confirma 12 agresiones del Cartel de Sinaloa y Cartel Chiapas-Guatemala contra el Ejército guatemalteco

El secretario de la Defensa Nacional de México, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó durante la rueda de prensa matutina de Claudia Sheinbaum que, el 8 de diciembre, el Ministerio de la Defensa de Guatemala emitió un comunicado sobre 12 agresiones de un grupo de la delincuencia organizada contra personal de su ejército.

Trevilla informó que los enfrentamientos han ocurrido en la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista, en Huehuetenango, donde un soldado resultó herido en un pie.

El funcionario afirmó que periódicamente se celebran reuniones entre los comandantes fronterizos y personal de las zonas militares de ambos países. Por parte de Guatemala, acuden autoridades de la Quinta Brigada de Infantería, dijo.

Mencionó que hubo intercambio de información y despliegue de militares en el lado mexicano.

“En esa área operan dos grupos delincuenciales: Cartel de Sinaloa y Cartel Chiapas-Guatemala. Estos grupos actúan en esa línea fronteriza y se desplazan tanto de Guatemala a México como de México a Guatemala”, señaló.

El militar mexicano añadió que se estableció un plan para “operaciones coincidentes” a lo largo de la frontera con fuerzas de los dos países.

Dicha estrategia se inicia este martes 9 de diciembre y, tentativamente, concluirá el 11 de diciembre, aunque podría extenderse por el tiempo que sea necesario.

Además, se giraron instrucciones a la Región Aérea Militar del Sureste, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que se realicen vuelos de reconocimiento desde el territorio mexicano.