De México a Huehuetenango y San Marcos: los ataques y movimientos que evidencian la presión del narco en Guatemala

En los últimos años, Guatemala ha registrado un incremento de incidentes vinculados a cárteles mexicanos y estructuras vinculadas al crimen organizado, especialmente en la extensa y vulnerable franja fronteriza con México.

Aunque la presencia de grupos criminales en esta zona no es un fenómeno nuevo, los hechos recientes han vuelto más visible el riesgo que representan para las comunidades locales y para la seguridad de ambos países.

El caso más reciente ocurrió este 8 de diciembre de 2025, cuando un grupo armado cruzó desde México hacia Agua Zarca, Huehuetenango, y abrió fuego contra varias comunidades, lo que derivó en un enfrentamiento directo con soldados guatemaltecos.

El incidente reavivó las alertas sobre incursiones de organizaciones criminales que operan con alto poder de fuego y facilidad de movilidad.

Resumen de hechos

1. Ataque del 8 de diciembre de 2025

El Ejército informó que el 8 de diciembre de 2025 un grupo armado procedente de México ingresó por la línea divisoria entre Huehuetenango y San Marcos y abrió fuego contra comunidades del área.

Al momento del ataque, el Ejército indició que soldados realizaban patrullajes de rutina en Agua Zarca, donde se produjo un enfrentamiento que dejó a un oficial herido.

Las fuerzas militares reforzaron de inmediato la presencia en la zona con patrullajes y según las autoridades se mantiene coordinaciones con la Secretaría de la Defensa Nacional de México tras el incidente.

Durante las operaciones hallaron fusiles, explosivos, accesorios tácticos y drones usados para vigilancia, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

2. Incursión de “los Pakales” a Guatemala (8 de junio de 2025)

El 8 de junio de 2025, un comando armado mexicano ingresó por la frontera de La Mesilla, Huehuetenango, durante una persecución contra integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala (CCyG).

La entrada provocó un tiroteo dentro de territorio guatemalteco, lo que generó tensión diplomática entre ambos países.

Las autoridades mexicanas señalaron que buscaban a miembros del CCyG —incluido un objetivo identificado como “El Teniente”— y que la operación se enmarcaba en acciones contra redes criminales fronterizas.

3. Ejecutan a narco en carretera a El Salvador (12 de febrero de 2025)

Un grupo armado procedente de Honduras ingresó a inicios de este año a Guatemala con la misión específica de localizar y eliminar al narcotraficante hondureño Byron Ruiz, figura vinculada a disputas por rutas y cargamentos en el corredor entre ambos países.

Las autoridades señalan que el movimiento del comando fue coordinado y dirigido a aprovechar los pasos fronterizos usados por organizaciones criminales.

Los atacantes siguieron los desplazamientos de Ruiz hasta la carretera a El Salvador, donde finalmente lograron interceptarlo. La emboscada fue rápida y calculada, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de una operación dirigida y no de un ataque casual.

4. “Narco-retén” del CJNG en Huehuetenango (2024)

En agosto del 2024, medios mexicanos reportaron que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) instaló un “narco-retén” en Santa Eulalia, Huehuetenango, a pocos kilómetros de la frontera. Según Infobae y Milenio, hombres armados revisaban vehículos y personas a plena luz del día.

Aunque el Ministerio de Defensa guatemalteco negó oficialmente la instalación de retenes, fuentes militares consultadas por prensa mexicana afirmaron que era la primera vez que un cártel mexicano desplegaba un punto de control dentro del país.

Tras la denuncia, el Ejército envió unidades a la zona para impedir nuevos bloqueos.

5. Presencia del CJNG en la frontera (Reporte 2021 – Insight Crime)

Un reportaje de Insight Crime documentó, desde el 2021, que el CJNG comenzó a hacerse visible en la frontera Guatemala–México después de un supuesto “tumbé” de droga, así como por disputas por cobro a migrantes.

Desde entonces, se registraron retenes ilegales, aparición de caravanas armadas, videos con amenazas a policías guatemaltecos, asesinatos y balaceras, y vehículos con placas guatemaltecas en escenas de ataques en Chiapas.

El análisis señalaba una “vendetta” en curso y una escalada de violencia que no se veía desde la incursión de Los Zetas en la región.

6. Enfrentamiento armado en Huehuetenango (12 de agosto de 2021)

El 12 de agosto de 2021, un tiroteo en la frontera dejó dos vehículos con placas guatemaltecas incendiados.

Según vecinos, la balacera duró cerca de 10 minutos y comenzó en el tramo Ciudad Cuauhtémoc – El Potrerillo (México), extendiéndose hacia Vuelta de Mina, La Mesilla (Guatemala).

Aunque no hubo pronunciamiento oficial, el incidente fue atribuido a disputas entre grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera.

7. Caravanas y desplazamientos

Investigadores policiales han confirmado que grupos armados mexicanos ingresan a Guatemala en caravanas de 12 a 15 vehículos, no para asentarse de forma permanente, sino para ejecutar “misiones específicas”, principalmente asesinatos por represalias o ajustes de cuentas.

Autoridades de la PNC reconocen ingresos irregulares por Playa Grande, Quiché; la franja transversal del norte, en regiones de occidente, y áreas remotas de Huehuetenango, Petén y Ayutla (San Marcos).

Además, otra muestra del impacto de las operaciones de los carteles son los desplazamientos de familias mexicanas huyendo de la violencia hacia Huehuetenango, que según estudios de Flacso, tienen un subregistro importante.

