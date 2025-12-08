Quiénes son “El Ruso” y “El Toño”: los nombres que aparecieron en mantas tras ataques en Huehuetenango y San Marcos

Durante los ataques violentos de este lunes 8 de diciembre de 2025 en distintos puntos de Guatemala, vecinos del cantón Esperanza, aldea Tuicoche, Tacaná, San Marcos, reportaron la aparición de mantas con mensajes amenazantes.

Estos mensajes estarían dirigidos al Gobierno de Guatemala y advertirían sobre cabecillas del cartel Chiapas‑Guatemala, uno de los grupos del crimen organizado que opera en la frontera con México.

En las mantas se mencionaban distintos nombres, entre estos: Vladimir López Orantes, alias “El Ruso”, y Antonio Martínez, alias “El Toño”, este último identificado por la prensa mexicana como el sobrino de Orantes.

Uno de los textos indicaba: “Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias ‘Toño’, y a Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte.: CDS —cartel de Sinaloa—”.

Este mensaje, supuestamente firmado por la organización criminal, sugiere un posible vínculo de protección por parte de autoridades guatemaltecas hacia estos cabecillas.

Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado en torno a los señalamientos.

El cartel de Sinaloa, que una vez estuvo dirigido por Joaquín "el Chapo" Guzmán Loera, es ahora dirigido por las facciones de Los Chapitos hijos de "el Chapo", y La Mayiza — vinculada con la facción de los Zambada—.

¿Quiénes son “El Ruso” y “El Toño”?

La identidad de ambos capos ya había sido señalada previamente en un video que fue difundido en redes sociales en junio del 2023, donde Artemio Gudiño, alias “El Temo”, arrodillado y con las manos atadas, revelaba presuntos pactos entre el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y militares mexicanos en Chiapas.

En ese testimonio, López Orantes y Martínez fueron expuestos como jefes de plaza, es decir encargados de supervisar rutas de tránsito de drogas y coordinar secuestros en la región fronteriza.

Según reportes locales y medios especializados, López Orantes, “El Ruso”, lideraba negociaciones de alto nivel dentro del cartel Chiapas‑Guatemala, mientras Martínez, “El Toño”, Antonio Martínez, su sobrino, apoyaba en acuerdos y coordinación con autoridades y contactos militares en poblados estratégicos como El Jocote, Agua Zarca y La Mesilla, en Huehutenango, Guatemala.

Su labor principal consistía en administrar rutas de tránsito de drogas, asegurar pasos fronterizos y proteger los intereses de la organización en Guatemala.

No se trataba únicamente de operaciones criminales directas, sino de coordinación de toda la estructura regional.

Mantas con amenazas atribuidas al cartel de Sinaloa halladas en Tacaná, San Marcos.

Los mensajes mencionan a presuntos integrantes del grupo rival Chiapas-Guatemala. A la derecha, otra manta hace referencia a Axel Bladimir Montejo Sáenz, señalado como “lugarteniente clave” dentro de Los Huistas, un cartel que opera en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Tío balde abatido en incursión

En este contexto, otro nombre está ligado al liderazgo de estas estructuras era Baldemar Calderón Carrillo, alias “Tío Balde”, abatido en Guatemala en febrero del 2025 y considerado parte de la dirección del cartel Chiapas‑Guatemala, aliado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que lo colocaba en rivalidad directa con el cartel de Sinaloa.

La mención de “El Ruso” y “El Toño” en los ataques recientes y las mantas indica que estas acciones son parte de la ofensiva del cartel sinaloense contra los líderes del cartel Chiapas‑Guatemala y sus aliados, evidenciando que la disputa territorial sigue activa y traspasa la frontera entre Guatemala y México.

