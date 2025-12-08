Cartel de Sinaloa ingresa a Huehuetenango y San Marcos para ejecutar ataques contra el cartel Chiapas‑Guatemala

Investigadores policiales señalaron que el cartel de Sinaloa, encabezado por los llamados Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, ejecutó al menos cinco ataques armados en Huehuetenango y San Marcos, en zonas fronterizas de Guatemala con México.

Los tiroteos habrían sido dirigidos contra el cartel Chiapas‑Guatemala, una facción del cartel Jalisco Nueva Generación que opera en el área fronteriza antes mencionada.

De acuerdo con los investigadores del caso, uno de los ataques se registró la madrugada de este lunes 8 de diciembre en el cantón Esperanza, aldea Tuicoche, Tacaná, San Marcos.

El informe policial documenta: “Siendo las 5 horas escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que al abocarse al lugar se percataron de que en la dirección mencionada se encontraba una persona fallecida”.

A unos 50 metros del sitio donde quedó el hombre, de unos 45 años, se halló un microbús incinerado y sin placas de circulación. “En el lugar se observan casquillos, ignorando calibre”, añade el documento.

En ese municipio, un grupo armado identificado como el cartel de Sinaloa (CDS) colocó carteles en los que hace referencia a supuesta protección de autoridades guatemaltecas a miembros del cartel Chiapas‑Guatemala.

Los mensajes dicen: “Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias Toño, y Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte.: CDS”.

López Orantes, alias el Ruso, y Martínez son identificados como cabecillas del cartel Chiapas‑Guatemala, que opera en la frontera sur de México.

En cuatro lugares más

De forma simultánea, otros cuatro ataques armados se registraron en los municipios de La Democracia, Nentón, Cuilco y Santa Ana Huista, en Huehuetenango.

En un video que circula en redes sociales, un supuesto integrante del cartel de Sinaloa grita: “Ya les cayó Sinaloa, perros” mientras se desarrollan los tiroteos en Guatemala. En otra grabación se observa la ejecución de un hombre frente a unos rótulos.

Uno de esos rótulos contiene la siguiente frase: “Bladimir, Toño, Teniente Mosch y Luis Mochis, salgan al toro y brínquenle a lo barrido, putos culones, bola de pendejos maricas”.

Se solicitó postura al Ministerio de Gobernación por los ataques armados atribuidos al cartel de Sinaloa en Guatemala, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta

Cartel Chiapas-Guatemala y Tío Balde

El cartel Chiapas‑Guatemala emergió como una organización criminal dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y control territorial en la frontera sur entre México y Guatemala. Las investigaciones indican que se trata de una facción del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Baldemar Calderón Carrillo, alias “Tío Balde”, tuvo un papel clave en la conformación del grupo: fue señalado como uno de sus principales fundadores, financistas y cabecilla en Guatemala.

“Tío Balde” murió durante un enfrentamiento con miembros de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de México, quienes incursionaron en La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, el pasado 8 de junio.

La justicia de Estados Unidos busca a familiares de Calderón Carrillo por tráfico de drogas hacia ese país. Según un exfiscal del Ministerio Público, 13 presuntos integrantes de la familia Calderón —que opera en La Democracia, Huehuetenango— están vinculados con la estructura criminal.

Prófugos de la justicia norteamericana