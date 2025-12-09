Incautan chalecos antibalas y explosivos a capturado tras enfrentamiento entre el Cartel de Sinaloa y Chiapas-Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 9 de diciembre que un trabajo interinstitucional permitió la captura de Cleofer “N”, de 40 años, en Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango.

Según el reporte, el ahora capturado portaba un fusil AK-47, con un cargador y 30 municiones, y pretendía cruzar hacia el lado mexicano.

Luego de un rastreo, también fueron localizados tres drones, uno de ellos valorado en unos Q200 mil, según la PNC.

De acuerdo con los investigadores del caso, Cleofer “N”, de nacionalidad guatemalteca, fue capturado como uno de los presuntos responsables de herir a un soldado del Ejército de Guatemala durante los enfrentamientos entre el cartel de Sinaloa y Chiapas Guatemala.

El lunes 8 de diciembre, miembros del cartel de Sinaloa incursionaron en Guatemala y ejecutaron seis ataques armados contra el cartel Chiapas Guatemala.

Según el reporte de las autoridades, los grupos criminales se enfrentaron en los municipios de La Democracia, Nentón, Cuilco y Santa Ana Huista, en Huehuetenango, y Tacaná, San Marcos.

Además, las unidades militares reforzaron los patrullajes en el área y localizaron armas, explosivos y equipo de vigilancia, como drones.

¿Qué más le decomisaron al capturado?

Cuatro fusiles AK-47

Una pistola 9 mm

Varias municiones de alto calibre

12 tolvas para fusil

Cuatro radios portátiles

Dos chalecos antibalas

Un aproximado de 50 explosivos

Varias bombas incendiarias de fabricación casera, conocidas como bombas molotov

Varios fusibles de encendido pirotécnico de cerilla fría

