Tres fallecidos, drones, armas y granadas: revelan más detalles de los enfrentamientos entre el Cartel de Sinaloa y Chiapas Guatemala  

Durante la madrugada del lunes 8 de diciembre, miembros del cartel de Sinaloa incursionaron en Guatemala y ejecutaron seis ataques armados contra el cartel Chiapas‑Guatemala. Las autoridades informaron que los grupos criminales se enfrentaron en los municipios de La Democracia, Nentón, Cuilco y Santa Ana Huista, en Huehuetenango, y Tacaná, San Marcos.

Hasta ahora, se ha localizado a tres personas muertas y una herida durante los enfrentamientos.

El primer ataque ocurrió en Cuilco, frontera entre México y Guatemala, donde una persona falleció.

El segundo fue en la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista, Huehuetenango. Un grupo de hombres armados disparó contra soldados del Ejército y miembros del cartel Chiapas‑Guatemala.

Según el informe policial, en el lugar quedó un vehículo incendiado y se localizaron granadas, pistolas 9mm, un fusil AK-47, chalecos antibalas y drones.

Cuatro viviendas fueron blanco del cartel de Sinaloa en La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, donde también se hallaron varios vehículos con perforaciones de bala.

“Los COCODES —Consejos Comunitarios de Desarrollo— y personas del lugar no permiten el ingreso de la PNC y otras entidades. No se reportan muertos ni heridos”, indicó la Policía.

En otro hecho, unas 15 personas llegaron a la finca El Carmen, en Chaquial, Nentón, Huehuetenango, y se enfrentaron con otro grupo. Antonio Chen Chen, de 31 años, resultó herido en la pierna izquierda y el abdomen derecho, y fue trasladado primero al Hospital Diocesano de Jacaltenango y luego al Hospital Regional de Huehuetenango. Luis Amed Guillén Albores, de 46, murió por heridas de bala. En el lugar se reportaron vehículos y una vivienda incendiados.

La Policía encontró unos 300 casquillos, dos vehículos robados —un picop P‑814LHC, y una camioneta agrícola negra— y otras evidencias.

Otro ataque se produjo en la entrada principal de la aldea El Espino, Nentón, Huehuetenango, donde dos inmuebles tipo rancho fueron destruidos con maquinaria pesada y un picop fue incendiado, presuntamente por miembros del cartel de Sinaloa. “Se encontraron múltiples casquillos de arma de fuego de calibre no identificado y cinco mantas con amenazas a Luis Amed Guillén Albores, alias ‘Monchis’”, indicó el informe.

En el cantón Esperanza, aldea Tuicoche, Tacaná, San Marcos, un hombre de unos 45 años fue asesinado por el cartel de Sinaloa. A 50 metros de donde fue hallado su cuerpo, se localizó un microbús incendiado y sin placas. También se hallaron casquillos de calibre no determinado.

En ese municipio, supuestos integrantes del cartel de Sinaloa colocaron carteles en los que señalan una presunta protección del Gobierno guatemalteco a miembros del cartel Chiapas‑Guatemala. Los mensajes decían: “Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias ‘Toño’, y a Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte.: CDS”.

López Orantes, alias ‘el Ruso’, y Martínez son señalados como cabecillas del cartel Chiapas‑Guatemala, que opera en la frontera sur de México.

Videos de los ataques

En redes sociales circulan videos de los ataques. En uno, un supuesto integrante del cartel de Sinaloa grita: “Ya les cayó Sinaloa, perros”, mientras se escuchan disparos. En otra grabación se observa la ejecución de un hombre frente a unos carteles.

Uno de los rótulos incluye la frase: “Bladimir, Toño, Teniente Mosch y Luis Mochis, salgan al toro y brínquenle a lo barrido" y otros improperios contra las dos personas.

Se solicitó la postura del Ministerio de Gobernación sobre estos ataques, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

El Ministerio de la Defensa Nacional indicó que supuestos grupos armados ilegales ingresaron al país desde la línea fronteriza con México y dispararon contra comunidades de la zona. “Soldados del Ejército de Guatemala realizaban patrullajes de rutina en la aldea Agua Zarca, Huehuetenango, cuando ocurrió el enfrentamiento. Un oficial resultó herido en una pierna y se encuentra estable”, explicó esa cartera.

Según el Ejército, las unidades militares reforzaron los patrullajes en el área y localizaron armas, explosivos y equipo de vigilancia, como drones, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.