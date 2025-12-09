Aumenta cifra de muertos por ataques del cartel de Sinaloa en la frontera con Guatemala

A las 18.00 horas del 8 de diciembre, la Policía Nacional Civil (PNC) recibió información sobre tres personas fallecidas en la finca Flor de Café, aldea Agua Dulce, Cuilco, Huehuetenango. Un hombre murió carbonizado y otros dos por heridas de arma de fuego durante un enfrentamiento con presuntos miembros del cartel de Sinaloa.

El hecho se registró a 1.5 kilómetros de la frontera con México y, según testigos, ocurrió a las 4.30 horas del lunes, pero la Policía fue alertada 13 horas después.

El informe policial establece que los tres fallecidos eran hombres y uno de ellos tenía tatuajes en el brazo izquierdo.

Agrega que un hombre fue abatido a balazos y posteriormente su cuerpo fue quemado en el ingreso de la finca, en las coordenadas 15.537381 y -92.043698. Los otros dos sujetos murieron por heridas de arma de fuego y la Policía localizó 42 indicios balísticos.

“Un grupo de personas atacan con armas de fuego de grueso calibre a la víctima ‘A’ y luego le prenden fuego. Las víctimas ‘B’ y ‘C’ los atacan con armas de fuego de calibre ignorado y posteriormente los individuos dejan carteles con mensajes o leyendas”, indicaron los investigadores.

Se presume que miembros del cartel de Sinaloa ingresaron al país en vehículos 4x4 por Cuilco para atacar a integrantes del cartel Chiapas-Guatemala.

“Un grupo de personas armadas, por conflictos territoriales, atacan a sus rivales con armas de fuego tipo largas y después se dan a la fuga, posiblemente hacia territorio mexicano”, señalan las primeras pesquisas.

El MP procesó la escena del crimen 13 horas después del hecho

El caso se encuentra en el expediente M0008-2025-35861 del Ministerio Público (MP). Según consta en el parte policial, la fiscal no procesó la escena donde murieron tres hombres, por seguridad del personal.

“Por parte de la fiscal a cargo del presente caso manifestó que no se procesó la escena en el lugar del hecho por seguridad del personal”, comentó.

Tres hombres fueron asesinados en la finca Flor de Café, en la aldea Agua Dulce, Cuilco, Huehuetenango, ubicada a a 1.5 kilómetros de la frontera con México. (Foto Prensa Libre: Google Maps)

Suman cinco los fallecidos durante los ataques del cartel de Sinaloa en Guatemala

El MP indicó que, hasta el momento, han trabajado en seis escenarios donde se registraron enfrentamientos armados.

“La Fiscalía Municipal de Jacaltenango y la Fiscalía Municipal de Cuilco dieron seguimiento a diversos hechos ocurridos en los municipios de Nentón y Santa Ana Huista, Huehuetenango, donde se registraron múltiples escenarios de violencia que actualmente se encuentran en investigación”, dijo el MP.

En la aldea El Carmen, Chiaquial, Nentón, el MP localizó en el área externa de una vivienda 174 casquillos de arma de fuego, y dentro del inmueble halló un cadáver carbonizado y con heridas de bala, 18 casquillos y un vehículo quemado.

La segunda diligencia fue en el Turicentro El Zapotal, en Chacaj, donde se documentó el incendio de siete cabañas. “Este día continúa el procesamiento de la escena para la recolección de casquillos y demás indicios”, comentó el ente investigador.

Enfrentamiento en Santa Ana Huista

En la aldea Agua Zarca, Santa Ana Huista, el MP identificó cuatro hechos en los que incautó tres drones, material para la elaboración de bombas artesanales y armas de fuego. “El conteo total de indicios continúa debido a la extensión del procesamiento”, comentó.

En esa aldea hallaron a una persona fallecida por heridas de arma de fuego, aún sin identificar, capturaron a Cleofer Zoé Marroquín Pérez por portación ilegal de armas de fuego y contabilizaron 71 artefactos explosivos.

“El personal fiscal, junto con los Técnicos en Investigaciones Criminalísticas, mantiene las labores en las distintas escenas. Además, se coordinó el traslado de los cuerpos hacia el Inacif para los procesos de identificación y necropsia”, dijo el MP.

Agregó que la evidencia recabada contribuirá a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.