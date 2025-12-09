¿Revocaciones de Green Cards? Los cambios para migrantes provenientes de los 19 países vetados

A finales de noviembre, dos miembros de la Guardia Nacional de EE. UU. que se encontraban cerca de la Casa Blanca, en Washington D. C., fueron atacados a balazos, y uno de ellos falleció horas después. Como consecuencia de este tiroteo, el presidente estadounidense, Donald Trump, tomó nuevas medidas contra algunas nacionalidades.

La Administración de Trump publicó una lista de 19 países que no tienen la posibilidad de completar ciertos trámites migratorios, por lo que se les impuso una prohibición de viaje a los Estados Unidos. Sin embargo, no estaba del todo clara la manera en que esta medida afectaba a los residentes permanentes o a los solicitantes de Green Card.

La tarjeta de residencia permanente de los Estados Unidos, conocida popularmente como Green Card (tarjeta verde, en español), es un documento de identidad para los residentes que no poseen la nacionalidad estadounidense, por lo que no se les considera ciudadanos ni pueden participar en las votaciones presidenciales de esta nación.

Las ciudadanías afectadas son las siguientes: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Por ello, miles de residentes con alguna de estas nacionalidades podrían estar en riesgo de perder su Green Card.

Restricciones a los residentes

Dadas las circunstancias, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que estableció nuevas directrices para aumentar el escrutinio de seguridad de las solicitudes de inmigración provenientes de extranjeros con alguna de las 19 nacionalidades vetadas por Trump.

En la disposición, el USCIS explica que sus funcionarios realizarán una “revisión y evaluación individualizadas” de cada caso y llevarán a cabo una “comprobación exhaustiva de todas las políticas pertinentes” durante los procesos de beneficios presentados por extranjeros originarios de los 19 países considerados de “alto riesgo”.

“La agencia busca ejercer toda su autoridad para investigar las solicitudes presentadas por extranjeros que puedan representar riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública”, agregó el USCIS, que también estableció que se realizará una nueva revisión de las solicitudes de beneficios aprobadas para extranjeros de estos países.

Esto quiere decir que todos los residentes con alguna de estas nacionalidades que hayan recibido su residencia después del 20 de enero del 2021 (El inicio del mandato presidencial de Joe Biden) podrán ser sometidos a una revisión exhaustiva, con el objetivo de encontrar algún indicio de riesgo que sea suficiente para retirarles la residencia.

¿Revocaciones de Green Cards?

El director del USCIS, Joseph Edlow, informó mediante sus redes sociales que se haría una revisión exhaustiva del estatus de miles de beneficiarios originarios de los 19 países seleccionados por el presidente Donald Trump, con el objetivo de evitar más incidentes como el ocurrido a las afueras de la Casa Blanca a finales de noviembre.

Frente a este escenario, cualquier extranjero con ciudadanía de alguno de estos países que sea residente de los Estados Unidos podría perder su residencia. No obstante, de acuerdo con el USCIS, el efecto no será inmediato, debido a que lo más probable es que estas personas vean pausado su proceso de renovación al momento de intentarlo.