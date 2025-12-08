¿El cometa 3I/ATLAS no viene solo? Esto es lo que se sabe del nuevo hallazgo rodeado de mitos

El cometa 3I/ATLAS es un objeto interestelar que fue descubierto el pasado 1 de julio del 2025, hace más de cinco meses, por la estación del sistema ATLAS de Río Hurtado, en Chile, cuando ingresaba al sistema solar interior con una velocidad relativa de 61 kilómetros por segundo, lo que desató las alarmas en prácticamente todo el mundo.

Sin embargo, las últimas imágenes compartidas por el telescopio espacial Hubble —uno de los más renombrados de la astronomía moderna, que orbita fuera de la atmósfera terrestre— mostraron hallazgos que ahora hacen sospechar a los científicos que el objeto interestelar podría estar acompañado por "misteriosos compañeros".

A finales de noviembre, el telescopio Hubble captó una extraña elongación —alargamiento o estiramiento de un cuerpo— en la cola del 3I/ATLAS, esa nube de gas y polvo que envuelve su núcleo, lo que podría indicar que el cometa está siendo empujado ligeramente en dirección opuesta al Sol, como si lo estuvieran frenando o desviando.

Hasta el momento, la única explicación es una aceleración no gravitacional detectada por el sistema JPL Horizons, el cual proporciona acceso a datos del sistema solar. Aunque es pequeña —de aproximadamente solo 0.02 veces la fuerza del Sol—, es suficiente para que los astrónomos duden si la forma corresponde a una nube de objetos.

¿Más cometas?

Conforme a lo expuesto por la cadena de noticias CNN, los científicos estadounidenses especulan que esa forma de lágrima del cometa podría no ser una simple emisión de gas, ya que podría tratarse de un enjambre de pequeños objetos que orbitan cerca del 3I/ATLAS, pero que no comparten su aceleración, por lo que se quedan atrás.

Ante esta situación, mientras el 3I/ATLAS se aleja del Sol por esta misteriosa fuerza que parece frenarlo o desviarlo, sus acompañantes quedan más atrás. Hasta el momento se desconoce qué podrían ser, pero se sospecha que podría tratarse de una posible comitiva espacial de rocas o hielo que sigue al cometa como un enjambre sincronizado.

Algunos científicos sugieren que son estos fragmentos expulsados o el polvo cósmico los causantes de que el 3I/ATLAS sea tan brillante, aunque todavía se desconoce si la masa o la superficie de este enjambre es suficientemente grande para generar esa luminosidad sin necesidad de que el cometa se esté desintegrando durante su recorrido.

El popular medio digital latinoamericano, enfocado en noticias de ciencia y tecnología, FayerWayer informó que, si estos objetos no se están evaporando ni desintegrando como ocurre con otros cometas, entonces podríamos estar frente a una estructura persistente: “una especie de nube que acompaña al cometa en todo su viaje interestelar”.

La fecha de máxima aproximación a la Tierra

La fecha clave marcada en el calendario es el próximo sábado 20 de diciembre, el momento en que el cometa 3I/ATLAS alcanzará su máxima aproximación a la Tierra, situándose a 200 millones de kilómetros. En términos astronómicos, se trata de una distancia grande que descarta cualquier riesgo de impacto o daño para nuestro planeta.

Frente a este escenario, el seguimiento científico continuará durante este periodo y los datos obtenidos servirán para profundizar en el conocimiento de estos viajeros interestelares. Por lo tanto, lo que se está viviendo es un ejercicio de ciencia en acción y una confirmación de que la naturaleza sigue sus propias reglas, muy impredecibles.