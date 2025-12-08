¿ICE vigila foros en Reddit para hacer redadas? La nueva rebelión digital a favor de los inmigrantes

Alexis Ohanian, cofundador de una enorme red social y foro en línea llamado Reddit, afirmó públicamente que la agenda de inmigración de la actual administración del presidente Donald Trump habría impedido la creación de empresas como la suya, al hacer referencia al pasado de su madre como inmigrante indocumentada en EE. UU.

Ohanian, cuya madre se quedó en el territorio de los Estados Unidos después del vencimiento de su visa, abogó abiertamente por fronteras más seguras y una vía para obtener la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, al argumentar que quienes contribuyen al desarrollo económico de esta nación no deberían ser capturados.

Asimismo, otras figuras destacadas del sector tecnológico, como Paul Graham (cofundador de Viaweb) y Jason Calacanis (cofundador de Weblogs), respaldaron las preocupaciones de Ohanian, al cuestionar la legalidad y los beneficios de las medidas drásticas de la administración del presidente Trump contra la inmigración irregular.

Sin embargo, los comentarios de Ohanian también generaron críticas de figuras conservadoras, como el escritor Blake Masters, quien sugirió que aplicar la ley de migración sería beneficioso si eso significara la desaparición de Reddit, conocido por prohibir un subforo relacionado con Trump y limitar la admisión de gente republicana.

¿Rebelión de Reddit contra el ICE?

A medida que la aplicación de las leyes se expande bajo un velo de secretismo, la gente común en Reddit está convirtiendo la vigilancia en resistencia y transformando los foros en salvavidas digitales para los inmigrantes indocumentados que huyen de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las comunidades en línea dedicadas a rastrear las operaciones y redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han crecido exponencialmente a medida que el miedo y la desconfianza hacia los agentes enmascarados aumentan en todo el país, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Lea más sobre el Premio FIFA de la Paz: ¿Qué es y por qué lo ganó el presidente Donald Trump?

Reddit se ha convertido en un salvavidas para los migrantes indocumentados que están siendo buscados por el mandatario republicano. Por ello, desde febrero se han creado decenas de foros centrados en la inmigración irregular, especialmente utilizados para rastrear las redadas del ICE o para funcionar como centros de apoyo colectivo.

Esto demuestra que Reddit no es solo una red social para curiosidades, sino que también puede albergar grupos y foros que abordan problemas reales y de gran importancia, donde, hasta el momento, más de 500 mil personas se han unido para ayudar a quienes necesitan apoyo ante el incremento de las redadas y operativos.

El otro lado de la moneda

Aunque cabe mencionar que no todos los grupos han reaccionado igual, se han reportado casos en los que diversos usuarios han planeado ataques contra los agentes migratorios que realizan redadas. Por ello, lo que comenzó como un foro de ayuda para inmigrantes poco a poco ha ido convirtiéndose en un centro de odio hacia el ICE.

A pesar de eso, la misma comunidad ha intentado eliminar estas ideas, procurando enfocarse en lo más importante: ayudar. “Los abogados son muy caros, así que mi primera opción siempre es Reddit”, comentó un usuario que describió su temor de ser detenido durante una cita matrimonial, y quien recibió la ayuda correspondiente.