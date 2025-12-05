El sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, realizado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en la ciudad de Washington D. C., se convirtió en un espectáculo tanto futbolístico como político y mediático, principalmente por la presencia de leyendas deportivas, artistas internacionales y hasta presidentes de naciones.

Los cantantes Andrea Bocelli y Robbie Williams fueron algunas de las estrellas que protagonizaron la gala del sorteo de la próxima Copa Mundial. Sin embargo, los verdaderos protagonistas de la noche fueron el grupo Village People y el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien se encontraba sentado junto a otras figuras políticas.

Aunque la gala tuvo como presentadores a la modelo Heidi Klum, al comediante Kevin Hart y al actor Danny Ramírez, fueron los invitados quienes se llevaron los reflectores, y no por ser voces clásicas de la historia o superestrellas internacionales, sino por los tintes políticos del sorteo mundialista, algo que nunca se había observado.

La presencia de Village People, el grupo que interpreta Y.M.C.A., una icónica canción asociada a la campaña electoral del mandatario estadounidense Donald Trump, fue interpretada como un nuevo guiño del presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, a la administración del magnate neoyorquino.

La FIFA, Trump y Village People

Con la interpretación de su icónica canción Y.M.C.A., la agrupación estadounidense Village People bajó el telón del sorteo del Mundial 2026, celebrado en Washington D. C. Por ello, la emblemática tonada fue objeto de críticas y reclamos, principalmente porque muchos consideran que Trump tiene más influencia sobre la FIFA de lo que se cree.

Se sabe que el mandatario republicano es amigo y aliado de Gianni Infantino, con quien entabló una amistad tras realizar una campaña conjunta para que los estadounidenses "se enamoren del futbol de una vez por todas", de acuerdo con las propias palabras de Trump, quien también albergó el Mundial de Clubes en el 2025.

Sin embargo, la presencia del himno de Donald Trump en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA no fue bien recibida por el público, con excepción del magnate neoyorquino, quien se levantó y comenzó a bailar con su estilo más característico, agitando los brazos al ritmo de la canción de forma sincopada frente a los presentes.

El particular paso de baile de Trump fue inseparable durante su campaña electoral de retorno a la Casa Blanca. Por ello, con el permiso de Village People, el mandatario pudo utilizar la canción, y sus movimientos se convirtieron en un sello personal del magnate, quien los ha repetido en innumerables eventos como presidente de Estados Unidos.

¿Himno a la comunidad homosexual?

El tema de Village People, Y.M.C.A., salió a la luz en diciembre de 1978, hace 47 años, por lo que muchas personas se sorprendieron al ver que la canción volvió a ser un éxito comercial más de cuatro décadas después de su lanzamiento, aunque mucho se debe a su constante utilización por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No obstante, la canción ha sido cuestionada por haber encarnado, originalmente, un presunto himno de la comunidad homosexual masculina a inicios de los años ochenta, debido al uso de frases en clave y disfraces estereotipados, una postura completamente distinta a la expuesta por Trump y el resto de su administración en la Casa Blanca.