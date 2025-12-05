Copa del Mundo del 2026: ¿Cuántas selecciones nacionales participarán en el siguiente Mundial?

La Copa Mundial del 2026 se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año en Canadá, Estados Unidos y México, por lo que será la primera vez que se otorga la sede a tres países. Asimismo, México será el primer país en organizar 3 Mundiales, mientras que EE. UU. será el sexto país en albergar dos, y Canadá debutará como anfitrión.

A su vez, la Copa del Mundo del 2026 aumentó la cantidad de participantes en comparación con las siete ediciones anteriores, por lo que este Mundial contará con el mayor número de selecciones —y partidos— en toda la historia, con el objetivo de que más países tengan la posibilidad de disputar el torneo de futbol masculino más importante.

Hasta el momento, sin tomar en cuenta el repechaje europeo ni la repesca intercontinental, cuatro selecciones participarán por primera vez en una Copa del Mundo: Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curazao, siendo estas últimas las representantes de una nación con la menor cantidad de población en la historia de los Mundiales.

Por estas razones, y muchas más, el Mundial del 2026 será una edición muy especial para todas las selecciones participantes y para los aficionados de este deporte, ya que, sin importar si viajan a los Estados Unidos, México o Canadá, o si siguen los partidos por televisión, la Copa del Mundo seguramente generará miles de historias y recuerdos.

¿Cuántas selecciones jugarán el Mundial del 2026?

Por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, 48 selecciones participarán en la fiesta grande del futbol internacional, debido a que, en el 2017, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) aprobó la propuesta de su presidente, Gianni Infantino, de ampliar el número de plazas y dejar atrás los Mundiales con 32 equipos.

Aunque esta será la primera ocasión en que 48 selecciones participen en una Copa del Mundo, será la tercera vez que se implementa un aumento de asociaciones clasificadas, ya que, en el Mundial de España 1982, el número pasó de 16 a 24 equipos, y, posteriormente, en el de Francia 1998, pasó de 24 a 32 selecciones nacionales.

Al momento de aprobarse la expansión, Gianni Infantino había propuesto un formato de primera ronda con 16 grupos de tres equipos cada uno, donde los líderes y sublíderes se clasificarían a las rondas de eliminación directa. Sin embargo, esto no se oficializó sino hasta el 14 de marzo del 2023, cuando la FIFA aprobó el formato final.

El Mundial del 2026 consistirá en una ronda de 12 grupos de cuatro equipos, de los que clasificarán el primero y el segundo de cada uno. A ellos se unirán los ocho mejores terceros para completar los dieciseisavos de final. De esta forma, quien se consagre campeón deberá disputar ocho partidos en lugar de siete, como en ediciones anteriores.

Las sedes del Mundial 2026:

Canada:

Vancouver : Estadio BC Place con capacidad para 54 mil 500 espectadores.

: Estadio BC Place con capacidad para 54 mil 500 espectadores. Toronto: Estadio BMO Field con capacidad para 30 mil espectadores.

México

Ciudad de México: Estadio Azteca con capacidad para 80 mil espectadores.

Estadio Azteca con capacidad para 80 mil espectadores. Monterrey : Estadio BBVA con capacidad para 50 mil espectadores.

: Estadio BBVA con capacidad para 50 mil espectadores. Guadalajara: Estadio Akron con capacidad para 46 mil espectadores.

Estados Unidos: