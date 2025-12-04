¿Gesto de robo? El ademán de Aparicio tras la derrota de Xelajú MC en la Copa Centroamericana

Durante la noche del pasado miércoles 3 de diciembre, el Xelajú MC recibió a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Cementos Progreso para disputar la final de vuelta de la Copa Centroamericana del 2025, ya que, tras el empate 1-1 en el juego disputado en Costa Rica, el título se iba a definir en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

El primer tiempo finalizó 0-0, un resultado que favorecía al cuadro superchivo por la anotación como visitante que consiguió en el estadio Alejandro Morera Soto, de Alajuela. Por ello, los dirigidos por el guatemalteco Amarini Villatoro optaron por defender la ventaja para poder coronarse campeones centroamericanos por primera vez.

Sin embargo, el destino y el árbitro hondureño Nelson Salgado le dieron otra oportunidad a los manudos en esta final de vuelta. Al minuto 73, el lateral Widvin Tebalán detuvo un ataque del costarricense Fernando Pinar, a quien logró contener al colocar su cuerpo frente a él, aunque por un momento pareció que el defensor lo pisoteó.

Tanto Salgado como sus asistentes, Gerson Orellana y José Espinoza, fueron contactados por el videoarbitraje asistido (VAR, por sus siglas en inglés), por lo que el colegiado optó por marcar la pena máxima, la cual fue anotada por el mexicano Ronaldo Cisneros y desató la furia de toda la escuadra superchiva durante el resto del compromiso.

La molestia de Xelajú MC

Luego de señalar el penalti, prácticamente todos los jugadores del Xelajú MC se volcaron hacia el árbitro Nelson Salgado, a quien reclamaron en repetidas ocasiones. Esto provocó la expulsión del delantero superchivo Freddy Góndola, a pesar de que el futbolista panameño se encontraba en el banco de suplentes al momento de los reclamos.

No obstante, a pesar de los reclamos y quejas por parte de los quetzaltecos, el colegiado hondureño mantuvo su decisión y la Liga Deportiva Alajuelense consiguió, en ese momento, la anotación que le daba el tricampeonato centroamericano que había ido a buscar a la capital guatemalteca, donde también se hizo presente la afición rojinegra.

Ahora bien, la victoria de los manudos se haría esperar, porque, diez minutos después del polémico penalti, el guatemalteco Juan Luis Cardona anotó un golazo de volea que devolvió al Xelajú MC a la pelea y desató la locura de los casi 14 mil aficionados superchivos que decidieron viajar a la ciudad de Guatemala desde Quetzaltenango.

El encuentro terminó 1-1 y, tras tiempos extras en los que el cuadro chivo fue superior, la gran final de la Copa Centroamericana del 2025 tuvo que definirse en una tanda de penaltis. Desafortunadamente para la afición de Xelajú, el costarricense Steven Cárdenas y el guatemalteco Antonio López fallaron sus ejecuciones desde los once metros.

El gesto de Jorge Aparicio

Al final del compromiso, la escuadra del Xelajú recibió el premio al "fair play" de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), un reconocimiento al juego limpio, al respeto por las reglas y al respeto entre los participantes. El capitán chivo, el guatemalteco Jorge Aparicio, fue el encargado de recibirlo.

Sin embargo, aunque el premio reconocía el respeto mostrado por el cuadro quetzalteco durante toda la Copa Centroamericana, el mediocampista aprovechó el momento para hacer un gesto con las manos simulando un robo, en referencia al penalti señalado a favor del Alajuelense, el cual terminó sirviéndole para consagrarse tri-campeón.

El gesto de Jorge Aparicio tras la derrota de Xelajú MC. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)