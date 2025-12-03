Video: El polémico penal del Alajuelense ante Xelajú MC en la final de la Copa Centroamericana

Durante la noche de este miércoles 3 de diciembre, Xelajú MC recibió a la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la ciudad de Guatemala, para disputar la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025, tras el empate 1-1 conseguido en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, Costa Rica.

La primera mitad del encuentro finalizó 0-0, resultado que favorecía al cuadro superchivo, debido a que el gol en condición de visita anotado en suelo costarricense le bastaba para proclamarse campeón. Sin embargo, el destino —y el árbitro hondureño Nelson Salgado— le dieron otra oportunidad a los manudos en esta final regional.

Al minuto 68, el lateral izquierdo guatemalteco Widvin Tebalán detuvo un ataque del mediocampista costarricense Fernando Pinar, a quien logró contener al colocar su cuerpo frente a él. Por un momento pareció que el defensor pisoteó al atacante erizo, pero la repetición en la señal internacional expuso la realidad de la polémica jugada.

Tanto Salgado como sus asistentes hondureños, Gerson Orellana y José Espinoza, fueron contactados por el videoárbitro asistente (VAR, por sus siglas en inglés), por lo que el colegiado optó por marcar la pena máxima, que fue anotada por el delantero mexicano Ronaldo Cisneros. No obstante, la ilusión rojinegra duró apenas unos minutos.

El polémico penal del Alajuelense

