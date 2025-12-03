Xelajú MC vs. Alajuelense: Masiva presencia de aficionados Superchivos para presenciar la gran final de la Copa Centroamericana

El Xelajú MC se mide esta noche en el estadio Cementos Progreso ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, en la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2025.

Este encuentro ha generado una enorme expectativa e ilusión en la afición altense, que sueña con ver a su equipo levantar el trofeo regional, lo que sería el primer título internacional en su historia.

La afición superchiva ha sido un pilar fundamental durante todo el certamen, al acompañar al equipo tanto en los partidos disputados como local, como en los que ha jugado fuera del país —en El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá—, donde se ha hecho sentir con fuerza en cada recinto deportivo.

Desde tempranas horas de este miércoles 3 de diciembre, los seguidores del Xelajú MC han teñido de rojo y azul los alrededores del Cementos Progreso, creando un ambiente festivo, lleno de pasión y alegría.

Asimismo, las calles cercanas al estadio se han llenado de banderas, cánticos y entusiasmo, reflejo de la gran ilusión de la afición chiva, que espera celebrar este título, algo que sería una verdadera hazaña para el club altense.

Aficionados Superchivos esperan hacer su ingreso al estadio Cementos Progreso. (Foto Prensa Libre: Esbin García).

El ingreso al estadio está programado a partir de las 16.00 horas, y se espera un lleno total para respaldar al cuadro quetzalteco en su lucha por la gloria, con todas las entradas totalmente agotadas.

La afición de @Xelaju_Oficial vive con pasión las horas previas al juego de la gran final de la Copa Centroamericana contra @ldacr y desde temprano están en las afueras del estadio Cementos Progreso en la zona 6 capitalina.



📸 Esbin García pic.twitter.com/9gYoLsrKiE — Deportes_PL (@tododeportes_pl) December 3, 2025

La serie llega abierta tras el empate 1-1 en el partido de ida y la emoción será máxima en este encuentro de vuelta: el cuadro del Xelajú MC busca imponerse y coronarse campeón centroamericano, para recordar esta noche como una de las más gloriosas en la historia de los Superchivos.