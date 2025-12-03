¿A qué hora juega Xelajú este 3 de diciembre? La Copa Centroamericana 2025 define el campeón

El Xelajú MC disputa este miércoles 3 de diciembre uno de los partidos más importantes de su historia, cuando reciba, en el estadio Cementos Progreso, zona 6, a la Liga Deportiva Alajuelense, en el juego de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana.

Para los dirigidos por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, este encuentro representa una gran oportunidad de hacer historia en el futbol centroamericano y conseguir su primer título regional, algo que sería una verdadera hazaña para los Superchivos.

Sin embargo, enfrente tendrán a un equipo de Alajuelense que sabe disputar este tipo de partidos, pues es el actual bicampeón del certamen y busca convertirse en tricampeón para prolongar su hegemonía en el área.

La serie llega igualada a la capital guatemalteca, luego de que el partido de ida terminara 1-1, en una destacada actuación del portero altense Rubén Darío Silva, quien detuvo dos penaltis en el primer tiempo y realizó una atajada magistral en el minuto 90.

Los altenses tienen una ligera ventaja tras el gol de visitante conseguido en los primeros 90 minutos, por lo que una victoria por cualquier marcador o bien un empate 0-0 les daría el título. Sin embargo, un empate 1-1 llevaría el encuentro a la prórroga, mientras que un empate con más de dos goles, al igual que una victoria, favorecería a los manudos.

El encuentro promete ser electrizante desde el primer minuto, con ambos equipos buscando el arco rival para proclamarse campeones del área.

Los Superchivos estarán respaldados por su afición, que alentará a su equipo durante los 90 minutos o más, con la ilusión de escribir hoy un capítulo dorado en su historia. El ambiente promete ser intenso en un estadio repleto de rojo y azul.

¿A qué hora es el partido?

El encuentro entre Xelajú MC y la Liga Deportiva Alajuelense será a las 20:00 horas en el estadio Cementos Progreso, donde se conocerá al campeón de la Copa Centroamericana.