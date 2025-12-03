Xelajú MC vs Alajuelense por el título: así se define la final de la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana de Concacaf conocerá esta noche (20 horas) a su campeón, en un escenario cargado de tensión, emoción y una expectativa pocas veces vista en la región.



Xelajú MC, de Guatemala, y la Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, se enfrentarán en el duelo definitivo por el título, luego de un vibrante partido de ida en Alajuela que terminó 1-1 y dejó la serie completamente abierta.



Lo que ocurra esta noche, en la capital guatemalteca, quedará grabado en la historia futbolística del Istmo.

El estadio Cementos Progreso será el imponente escenario que se vista de gala para albergar la batalla final entre chivos y manudos. Se espera un ambiente desbordante, con un aforo que rozará su máxima capacidad y un clima ideal para que ambos equipos desplieguen todo su carácter competitivo.



Para Alajuelense, acostumbrado a finales y momentos de presión, esta es la oportunidad de revalidar su título y convertirse en tricampeón consecutivo del certamen, objetivo que reforzaría aún más su prestigio en Centroamérica.



El equipo tico llega con la obligación de buscar el resultado; necesita ganar por un gol de diferencia o empatar por marcadores superiores al 1-1 para alzarse con el trofeo. Si se repite el resultado de la ida, el partido se extenderá a tiempos extra y, de ser necesario, a la tanda de penaltis.



Cita con la historia



Xelajú MC, en cambio, vive uno de los capítulos más ilusionantes de su historia. Su participación en esta edición del torneo ha sido impecable, superando expectativas y demostrando que su futbol, garra y orden táctico le permiten competir de tú a tú contra cualquiera.

Xelajú MC durante su último entrenamiento en el estadio Cementos Progreso. (Foto Prensa Libre: AFP).



Los dirigidos por Amarini Villatoro cuentan con la ligera ventaja del gol de visita anotado en la ida: un empate sin goles les daría el título, por lo que podrían coronarse por primera vez a nivel internacional. Sin embargo, el cuadro quetzalteco no parece dispuesto a especular. Todo apunta a un equipo decidido a imponer su localía, presionar en campo contrario y buscar resolver la serie desde el primer tiempo, consciente de que Alajuelense es un rival que no perdona espacios ni desconcentraciones.



Apoyo incondicional



La afición también tendrá un papel fundamental. En el coloso de la zona 6 se espera una fiesta total, con una marea rojo y azul alentando sin descanso.

Para Xelajú, ganar esta final en casa representaría no solo un logro deportivo, sino un hito para su comunidad y para el futbol guatemalteco.



Pero la pasión no se quedará solamente en la capital. En Quetzaltenango, el emblemático Parque Centroamérica se convertirá en un punto de encuentro masivo, donde cientos de aficionados vivirán el partido como si estuvieran en las gradas.



De conseguirse el objetivo, se prevé una noche de festejos interminables y un recibimiento multitudinario a los jugadores.

El telón está listo: dos equipos con ambición, una final vibrante y un título regional que solo uno podrá levantar. Esta noche, Centroamérica sabrá si Alajuelense revalida su corona o si Xelajú MC se convierte en el nuevo rey del Istmo.