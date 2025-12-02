“Chucho” López y los otros jugadores que fueron decisivos para que Xelajú llegará a la final contra el Alajuelense

El cuadro de Xelajú MC está a horas de disputar uno de los partidos más importantes de su historia, cuando se mida este miércoles 3 de diciembre, en el juego de vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025, ante Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica.

El estadio Cementos Progreso será el escenario de este encuentro, que promete emociones desde el primer minuto hasta el silbatazo final, en un duelo que, sin lugar a dudas, será de pronóstico reservado.

Los altenses están a punto de hacer historia si logran quedarse con el título de la Copa Centroamericana. El equipo seguirá buscando que el Cementos Progreso, se mantenga como un verdadero fortín, donde acumulan tres victorias y un empate en cuatro encuentros disputados, con 10 goles anotados y solo dos recibidos como locales.

Parte de la fortaleza chiva en casa ha sido el orden en su línea defensiva, el juego colectivo que ha permitido a los centrocampistas sumarse a la lista de goleadores y la efectividad ofensiva de sus atacantes.

Amarini Villatoro ha consolidado una base de jugadores que han respondido en momentos clave, con salvadas defensivas y goles, convirtiéndose en la columna vertebral del equipo en esta Copa Centroamericana.

Jugadores clave de los Superchivos en esta Copa Centroamericana