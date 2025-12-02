Fútbol Nacional
“Chucho” López y los otros jugadores que fueron decisivos para que Xelajú llegará a la final contra el Alajuelense
El Xelajú MC llega a la gran final con una estructura sólida que ha sido clave en su camino en la Copa Centroamericana 2025.
Jesús López y Jorge Aparicio han sido claves en el esquema de Amarini Villatorio. (Foto Prensa Libre: AFP y Hemeroteca PL)
El cuadro de Xelajú MC está a horas de disputar uno de los partidos más importantes de su historia, cuando se mida este miércoles 3 de diciembre, en el juego de vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025, ante Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica.
El estadio Cementos Progreso será el escenario de este encuentro, que promete emociones desde el primer minuto hasta el silbatazo final, en un duelo que, sin lugar a dudas, será de pronóstico reservado.
Los altenses están a punto de hacer historia si logran quedarse con el título de la Copa Centroamericana. El equipo seguirá buscando que el Cementos Progreso, se mantenga como un verdadero fortín, donde acumulan tres victorias y un empate en cuatro encuentros disputados, con 10 goles anotados y solo dos recibidos como locales.
Parte de la fortaleza chiva en casa ha sido el orden en su línea defensiva, el juego colectivo que ha permitido a los centrocampistas sumarse a la lista de goleadores y la efectividad ofensiva de sus atacantes.
Amarini Villatoro ha consolidado una base de jugadores que han respondido en momentos clave, con salvadas defensivas y goles, convirtiéndose en la columna vertebral del equipo en esta Copa Centroamericana.
Jugadores clave de los Superchivos en esta Copa Centroamericana
- Rubén Darío Silva
El uruguayo ha sido una de las figuras del equipo, al disputar todos los minutos del torneo, salvo en la tanda de penaltis de la semifinal contra Real España, cuando ingresó Nery Lobos en los últimos minutos del tiempo extra. Silva fue decisivo en la final de ida al detener dos penaltis, el guardameta chivo es un seguro de vida en el bajo los tres palos
- Manuel Romero
El defensa paraguayo ha sido inamovible en el esquema de Villatoro. Solo se perdió el debut del equipo y, desde entonces, ha sido clave en la zaga superchiva, aportando seguridad, juego aéreo y liderazgo, junto con Kevin Ruiz, con quien ha conformado una dupla ideal.
- Wilvin Tebalán
El lateral izquierdo guatemalteco se ha adueñado del carril con un aporte ofensivo constante y buen desempeño defensivo. Ha disputado todos los partidos del torneo, como habitual en el once inicial.
- Jorge Aparicio
El volante nacional se ha consolidado como uno de los líderes del equipo. En esta Copa Centroamericana ha demostrado entrega, visión de juego y ha anotado dos goles. Ha participado en todos los encuentros y ha sido fundamental en el armado táctico del entrenador guatemalteco, un líder dentro del terreno de juego.
- Antonio de Jesús "Chucho" López
El volante ofensivo ha sido uno de los pilares del conjunto altense en este certamen. Su manejo del balón y visión le han permitido destacarse como uno de los principales asistidores del torneo. Ha marcado tres goles, incluidos uno en la semifinal contra Real España y otro en la final de ida frente a Alajuelense. Se perdió la vuelta de la semifinal por acumulación de tarjetas, una ausencia notoria. “Chucho” ha sido fundamental en el esquema de Villatoro.
- Pedro Báez
El ariete paraguayo ha sido el referente ofensivo del equipo. Ha jugado todos los partidos y suma tres goles, generando peligro constante en el área rival.