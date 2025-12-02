Xelajú MC vs. Alajuelense: Día, hora y dónde ver la gran final de la Copa Centroamericana

Xelajú MC y Liga Deportiva Alajuelense disputan este 3 de diciembre la vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana 2025, en el estadio Cementos Progreso, en una noche que promete quedar en la historia del fútbol centroamericano.

La serie llega igualada, tras el empate 1-1 en el encuentro de ida, disputado en el estadio Alejandro Morera Soto, casa del cuadro tico.

El duelo definitivo entre los Superchivos y los manudos promete ser intenso. Por un lado, Xelajú llega de la mano del entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, quien buscará hacer historia y lograr el primer título regional para el club. Los altenses contarán con el apoyo masivo de su afición, que viajará desde tierras quetzaltecas para respaldar a su equipo. Se espera un lleno total, ya que las entradas están agotadas para este gran encuentro que promete emociones al límite.

Por el lado de Alajuelense, los ticos llegan con la presión de no haber conseguido la victoria en casa y deberán definir nuevamente una serie en condición de visitantes. El cuadro manudo buscará conseguir el tricampeonato y reafirmar su hegemonía en la región.

Con el título más importante de Centroamérica en juego, el margen de error es nulo. Cada equipo deberá mantenerse concentrado durante los 90 minutos y, de ser necesario, en tiempos extra y penaltis, pues un fallo podría dejarlos sin la corona.

De momento, el cuadro chivo llega con una ligera ventaja por cerrar en casa y por el gol de visitante marcado por Antonio de Jesús “Chucho” López. Todo está listo para vivir un gran encuentro en el recinto de la zona 6 capitalina, donde los quetzaltecos buscarán escribir una página histórica en la Copa Centroamericana.

Día, hora y dónde ver la final de la Copa Centroamericana

La gran final de vuelta entre Xelajú MC y Alajuelense se disputará este miércoles 3 de diciembre, en el estadio Cementos Progreso, a las 20.00 horas. Se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus.