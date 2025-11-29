Afición de Xelajú MC responde masivamente y comienza a recoger sus boletos para la final de la Copa Centroamericana

La pasión en Quetzaltenango volvió a hacerse sentir desde tempranas horas. Los aficionados de Xelajú MC acudieron este sábado al estadio Mario Camposeco para iniciar con la retirada de los boletos correspondientes al partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025, un duelo histórico en el que los chivos recibirán a Alajuelense en el Cementos Progreso.

La Junta Directiva del club habilitó el proceso para entregar los tickets adquiridos la semana anterior, con el objetivo de que quienes viajen a la capital no enfrenten contratiempos en el ingreso. La medida permitió agilizar la logística y garantizar que miles de seguidores tengan ya en mano su entrada para el choque definitivo.

Desde la apertura de las ventanillas, se observó una notable afluencia de aficionados que mostraron la ilusión por ver a su equipo competir por un título internacional. El ambiente alrededor del estadio reflejó el entusiasmo que vive la ciudad ante la oportunidad de presenciar una final sin precedentes.

El club informó que la entrega de boletos continuará este sábado y domingo en horarios de 9:00 a 18:00 horas. El único requisito para retirar las entradas es presentar el DPI, lo que ha permitido mantener un flujo ordenado y seguro en el proceso.

La respuesta de la afición demuestra, una vez más, el fuerte acompañamiento que Xelajú MC tendrá en el partido decisivo. Con los boletos ya en manos de la mayoría de seguidores, la expectativa crece para una final que promete un ambiente inolvidable tanto en el Cempro como en Quetzaltenango.

El compromiso ante Alajuelense será uno de los partidos más relevantes en la historia reciente del club, y la fanaticada está lista para apoyar desde cualquier punto del país. Cada boleto retirado representa un paso más hacia una noche que podría quedar grabada para siempre en la memoria del futbol guatemalteco.

A medida que avanza el fin de semana, el club espera completar la entrega de todos los tickets y mantener la organización necesaria previo al viaje de los aficionados. La ciudad de Quetzaltenango vive días de ilusión, y el apoyo masivo de la afición es el mejor reflejo del orgullo que genera Xelajú MC en momentos decisivos.