Apertura 2025 | Seis equipos llegan a la última jornada con deuda de minutos de juveniles y peligran una sanción

La fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 llega a su último capítulo este domingo a las 3 de la tarde, y más allá de la definición de los clasificados a la fiesta grande, existe un factor que puede cambiar por completo el cierre del campeonato: el cumplimiento de los minutos de Edad Limitada.

Según el Reglamento de Competencia, cada equipo debe completar un mínimo de 1,250 minutos utilizando jugadores guatemaltecos nacidos a partir del 1 de enero de 2005. El castigo por no hacerlo es severo: reducción de tres puntos en la tabla y una multa de Q30,000.

A falta de una jornada, seis equipos llegan con una deuda que deberán saldar sí o sí si no quieren ver comprometida su posición en la clasificación. Malacateco suma 1,234 minutos, Comunicaciones acumula 1,225 y Aurora registra 1,209.

Mictlán aparece con 1,201 minutos, Achuapa con 1,178 y Mixco con 1,163, siendo este último el más comprometido. Con un máximo de 180 minutos disponibles por partido, todos estos equipos están al límite y deberán tomar decisiones obligatorias respecto al uso de jugadores juveniles.

El cierre se vuelve aún más dramático porque varios de estos equipos también están inmersos en la lucha por clasificar o por mejorar su posición de cara a la fase final. La urgencia deportiva ahora se cruza con la urgencia reglamentaria, y en algunos casos, el banquillo tendrá que arriesgar alineando juveniles en momentos decisivos.

El panorama es complejo: mientras unos deben ganar para asegurar su boleto a la fiesta grande, otros deberán buscar un equilibrio entre competir y sumar los minutos necesarios para evitar la sanción.

La tabla podría sufrir modificaciones importantes si alguno de estos equipos no logra cumplir con el requisito. Comunicaciones, por ejemplo, ya eliminado, podría ver su puntaje aún más afectado, mientras que clubes como Aurora o Malacateco, que están peleando por estar en la parte alta, podrían perder posiciones clave si no llegan a los 1,250 minutos. La responsabilidad recae completamente en la última jornada, donde cada decisión marcará el cierre de una fase que ha sido reñida de principio a fin.

El domingo promete ser una fecha cargada de tensión, donde no solo se jugarán los puntos, sino minutos con juveniles. Un cierre de fase que mezcla presión y urgencia deportiva, y que definirá no solo a los clasificados, sino también el orden definitivo de la tabla del Apertura 2025.