Torneo Apertura 2025: Fecha y hora de la jornada 22, en la que se definirán los equipos clasificados a la liguilla

Este fin de semana se disputará la jornada 22 y última de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala. Los seis partidos se jugarán de manera simultánea en distintas canchas del país, en una fecha que promete emociones al límite.

El primer gran atractivo será la lucha por el liderato general. Municipal y Deportivo Mixco son los únicos equipos con opciones de quedarse con la fase de clasificación, aunque por ahora los escarlatas ocupan la cima de la tabla, con un punto más que los mixqueños.

Además, se definirán los ocho equipos que avanzarán a la liguilla. Hasta el momento, cinco clubes ya aseguraron su boleto: Municipal, Deportivo Mixco, Antigua GFC, Aurora y Malacateco. Los otros tres cupos se disputarán entre siete equipos que saldrán desde el primer minuto en busca de la victoria en sus respectivos duelos, para no quedarse fuera de la fiesta grande del fútbol nacional.

Por otro lado, Comunicaciones es el único equipo que ya no tiene opciones de clasificar, tras quedar eliminado en la jornada anterior y firmar un torneo para el olvido.

La última fecha del Apertura 2025 se perfila como electrizante, con partidos llenos de tensión y dramatismo que definirán el rumbo de la fase final del certamen nacional.

Hora y día de la jornada 22 del Torneo Apertura

La jornada final del certamen nacional se disputará el domingo 30 de noviembre, cuando los seis partidos se jueguen a las 15.00 horas, de manera simultánea.

Así se jugará la última jornada: