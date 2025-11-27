Torneo Apertura: Así marcha la tabla de posiciones tras la victoria de Municipal

El cuadro de Municipal recibió al Deportivo Guastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera, “El Trébol”, en el encuentro reprogramado de la jornada 20 del Torneo Apertura 2025, con lo cual todos los equipos completaron sus 21 partidos hasta el momento.

Los escarlatas fueron muy superiores frente a los pechoamarillo y golearon 3-0 en casa ante su afición, en un partido en el que buscaban la victoria para escalar a la primera posición del torneo.

A falta de una fecha, que se disputará el próximo domingo con los seis encuentros de manera simultánea a las 15.00 horas, se conocerá al ganador de la clasificación, los ocho invitados a la fase final y cómo quedarán las llaves de acceso a las semifinales del balompié nacional. La tabla de posiciones está al rojo vivo.

En el liderato marcha el cuadro carmesí, con 45 unidades, seguido del Deportivo Mixco, que suma 44, por lo que el primer lugar del certamen se definirá en la última jornada, donde ambos buscarán quedarse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Luego siguen Antigua GFC y Aurora, que ya no compiten por el liderato; sin embargo, sí disputan el tercer y cuarto lugar en sus respectivos compromisos. De momento, los coloniales son terceros con 39 puntos y los aurinegros, cuartos con 36.

En la quinta casilla aparece Malacateco, con 31 unidades. Nadie lo moverá de esa posición. Con 25 puntos está Xelajú MC, que aún no tiene asegurado su pase a la fase final. En la séptima casilla se encuentra Achuapa, que buscará ganar su último encuentro para asegurar su clasificación.

Mictlán y Marquense son octavo y noveno, ambos con 23 unidades. Décimo está Cobán, que necesita ganar y una combinación de resultados para avanzar al momento acumula 22 unidades. En penúltimo lugar está Guastatoya, con 21 puntos, y en la última casilla aparece Comunicaciones, ya sin posibilidades, eliminado del torneo con apenas 20 unidades.