Fútbol Nacional

Fedefut sanciona a Selvin Sagastume y señala a Antigua GFC tras decisión de Juan García de no cederlo a la selección Sub-20

La Federación Nacional de Futbol considera que Antigua GFC incumplió el reglamento al impedir la convocatoria de la selección Sub-20, dejando al jugador como el principal afectado pese a no ser responsable de la decisión.

La Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) anunció este miércoles 26 de noviembre la suspensión provisional del jugador Selvin Sagastume, de Antigua GFC, luego de que el futbolista no se presentara al reciente microciclo de la Selección Sub-20.

Aunque la sanción recae sobre el futbolista, el origen del problema apunta directamente a una decisión administrativa del club.

Según confirmó la Fedefut, Sagastume no asistió a la convocatoria porque Juan García, gerente de Antigua GFC, decidió no ceder al jugador, pese a la solicitud oficial del cuerpo técnico de la Sub-20, encabezado por Marvin Cabrera.

La notificación fue emitida por Rubén García, gerente de Selecciones Nacionales, quien detalló que el club justificó su negativa debido a que Antigua se encuentra en la recta final del torneo de Liga Nacional.

Los reglamentos federativos son explícitos: los clubes están obligados a liberar a sus futbolistas cuando se trata de convocatorias oficiales de Selección Nacional. La negativa de Antigua GFC incumplió esa obligación y terminó colocándole a Sagastume una etiqueta de “ausencia injustificada” que él no decidió.

El jugador, que carecía de poder para revertir la decisión de su dirigencia, se convirtió así en el eslabón más débil de un conflicto que no provocó, pero que ahora lo deja en una situación deportiva crítica.

Sin la Selección… y sin jugar en Liga Nacional

La resolución disciplinaria detalla que Sagastume queda inhabilitado para participar en cualquier categoría de la Liga Nacional mientras se define la duración exacta del castigo.

El oficio oficial señala:

“Ordenar provisionalmente… la suspensión de la participación del jugador Selvin Saúl Sagastume Morales en cualquier equipo y categoría… hasta que el incumplimiento a la no asistencia de la convocatoria sea resuelto”.

En otras palabras, el futbolista queda sin Selección y sin poder jugar con Antigua GFC, pese a que no fue él quien tomó la decisión que generó el conflicto.

Antigua GFC bajo investigación

Lejos de cerrarse con la sanción al jugador, el caso apunta ahora hacia el club. La Fedefut remitió el expediente a la Comisión de Ética, que deberá evaluar posibles sanciones para Antigua GFC por incumplimiento al Reglamento de Selecciones Nacionales.

El documento cita el artículo 31 y ordena analizar responsabilidades tanto del club como del jugador, aunque es evidente que la raíz del problema se originó en la dirigencia colonial.

Hasta el momento, Antigua GFC no ha emitido una postura oficial, lo que mantiene abierta la polémica y alimenta críticas hacia la gestión de su gerente.

Un mensaje que golpea al futbol juvenil

La Federación continuará aplicando los reglamentos para evitar precedentes que afecten la planificación deportiva, especialmente en categorías juveniles donde cada microciclo forma parte de un proceso de desarrollo clave.

Sin embargo, el caso deja un mensaje incómodo: el jugador, que menos responsabilidad tuvo en la decisión, es quien paga el precio más alto, mientras el club deberá esperar la resolución de la Comisión de Ética para conocer su sanción.

La Liga Nacional ya fue notificada de la inhabilitación del futbolista.