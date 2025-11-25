Apertura 2025: Órgano Disciplinario sanciona a jugadores de Municipal y Antigua GFC tras pelea en el campo

Municipal y Antigua GFC protagonizaron uno de los duelos más intensos de la jornada 21 del Torneo Apertura 2025, un partido que terminó con triunfo 2-1 para los rojos y que los mantiene en la pelea por cerrar la fase de clasificación en el primer lugar.

El encuentro dejó buenas sensaciones futbolísticas, incluidos dos de los mejores goles de la fecha, pero el cierre estuvo marcado por un incidente que ensombreció el espectáculo.

Tras el pitazo final, jugadores de ambos equipos se enfrascaron en una riña que incluyó empujones y golpes, situación presenciada y consignada por la cuarteta arbitral, encabezada por Sergio Armando Reyna. En el altercado sobresalieron Darwin Torres y Rudy Muñoz, por Municipal, y los hermanos Óscar y Diego Santis, por Antigua GFC.

El árbitro detalló en su informe los hechos que dieron origen a la gresca:

“Informo que, al finalizar el encuentro, el jugador Diego Santis lanzó una patada en el pecho a un adversario, ocasionando que se iniciara un conato de riña entre ambos equipos (conducta violenta). Óscar Santis (Antigua GFC), por dar una patada a un adversario y un puñetazo a un miembro del cuerpo técnico del equipo CSD Municipal. Darwin Torres (Municipal), por dar un puñetazo a un adversario (conducta violenta). Rudy Muñoz (Municipal), por lanzar un puñetazo a un adversario (conducta violenta).”

Con este testimonio y las evidencias recopiladas, el Órgano Disciplinario resolvió sancionar a los cuatro futbolistas con dos partidos de suspensión y una multa de Q500 cada uno. Esto significa que los hermanos Santis, Torres y Muñoz no podrán disputar la última jornada de la fase de clasificación ni el duelo de ida de los cuartos de final, lo que representa bajas importantes para sus clubes.

Además, el CSD Municipal fue multado con Q3,000 por retrasar el inicio del encuentro debido a su tardío ingreso al terreno de juego.