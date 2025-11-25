Comunicaciones asegura que tomarán acciones concretas tras el fracaso en el Apertura 2025

Luego del fracaso de Comunicaciones en este Torneo Apertura 2025, donde el equipo quedó eliminado a falta de una fecha para que concluya la fase regular del certamen, tras su derrota en la jornada 21 frente a Malacateco.

El cuadro crema, sumergido en una crisis que lo ha acompañado durante todo el torneo, con malos resultados, falta de juego colectivo e individual, tocó fondo tras la eliminación de la fiesta grande.

El equipo dirigido por Iván Franco Sopegno ocupa el último lugar de la tabla, y en el próximo Torneo Clausura 2026 comenzará luchando por evitar la quema del descenso, algo inédito para el cuadro albo.

Tras la eliminación, el club lanzó un comunicado este lunes por medio de sus redes sociales, donde reconoce que en este torneo el equipo crema no estuvo a la altura de las exigencias que demanda uno de los equipos con más títulos e historia de Guatemala, a lo que expresó:

“Comunicaciones FC reconoce y agradece profundamente a su afición y patrocinadores por el apoyo incondicional mostrado durante toda la temporada. Su presencia permanente, en cada estadio y en cada momento, sigue demostrando por qué este club es grande dentro y fuera de la cancha. Sabemos que nuestra afición merece más, y ofrecemos una disculpa sincera por no haber estado a la altura de su apoyo. Esa lealtad incomparable es, hoy más que nunca, el motor que impulsa a nuestra institución”.

Posteriormente, el club explica las razones institucionales que marcaron el desarrollo del torneo: “Durante el último torneo se priorizó la estabilidad financiera del club para asegurar bases sólidas y sostenibles. En ese proceso fue necesario corregir situaciones administrativas complejas heredadas, que afectaron el funcionamiento institucional. Gracias al trabajo realizado, hoy Comunicaciones FC cuenta con una estructura ordenada, compromisos al día y un proyecto institucional plenamente regularizado que nos permite avanzar con responsabilidad y tomar decisiones desde una base firme y viable”.

El comunicado también reconoce el bajo rendimiento deportivo y anuncia medidas concretas: “Sin embargo, reconocemos que el desempeño en cancha no ha estado a la altura de la historia y exigencia de nuestra institución. Ante la no clasificación a la fase final de este torneo y el análisis realizado, ya se están tomando decisiones concretas para optimizar la planificación deportiva, reforzar áreas clave y establecer lineamientos que impulsen una mejora sostenible para el equipo”.

Finalmente, el club hace un llamado a la unidad y al respaldo de la afición: “Este es un momento que exige firmeza, sensatez y unidad. Estamos comprometidos con una gestión seria, transparente y orientada a resultados. Este proceso de revisión y reestructuración marcará el camino para construir un equipo más sólido, competitivo y alineado con los valores que representan al club más grande de Guatemala”.

El mensaje concluye con un compromiso y una invitación a la afición para seguir apoyando: “Hoy más que nunca, el apoyo de nuestra afición es fundamental. Su voz, su energía y su pasión nos inspiran a levantarnos y trabajar con más fuerza. Con su respaldo y el esfuerzo coordinado de todas las áreas del club, Comunicaciones FC resurgirá, como lo ha hecho siempre a lo largo de su historia”.