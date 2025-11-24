Así queda la tabla tras la jornada 21: Comunicaciones cae al último lugar y queda sin opciones de avanzar

La jornada 21 del Torneo Apertura 2025 dejó cambios importantes en la clasificación general, especialmente en los puestos de acceso a la fase final. Mixco continúa firme como líder del campeonato con 44 puntos, manteniendo una ventaja de dos unidades sobre Municipal, que ocupa la segunda posición con 42.

En el tercer lugar aparece Antigua GFC con 39 puntos, seguido de cerca por Aurora, que se mantiene cuarto con 36 unidades tras una campaña constante. Ambos equipos ya aseguraron su presencia en la fiesta grande y buscarán mejorar su ubicación en la última fecha.

En la mitad de la tabla, Malacateco dio un salto relevante gracias a su victoria ante Comunicaciones, alcanzando los 31 puntos que lo consolidan en la quinta posición. Xelajú MC es sexto con 25 unidades, mientras que Achuapa se mantiene séptimo con 24 en un cierre de fase regular muy disputado.

La octava posición, última plaza de clasificación, pertenece a Mictlán con 23 puntos. Sin embargo, la pelea por ese puesto sigue abierta, ya que Marquense también suma 23 unidades y se mantiene noveno únicamente por diferencia de goles.

Cobán Imperial ocupa la décima casilla con 22 puntos, aún con posibilidades matemáticas de pelear por un cupo en la última jornada. Cada punto será determinante para definir a los equipos que completarán el cuadro de clasificados.

Guastatoya, tras su goleada 5-0 ante Marquense, llegó a 21 puntos y se sitúa en la undécima posición. El equipo aún tiene opciones de escalar, aunque depende también de resultados externos para aspirar a la fase final.

El último lugar de la tabla lo ocupa Comunicaciones con 20 puntos, en el puesto número doce. Los albos son el único equipo sin posibilidades de clasificar, ya que la diferencia de goles y los resultados de sus rivales directos los dejan fuera de cualquier escenario matemático.

La caída de Comunicaciones al fondo de la clasificación marca uno de los hechos más relevantes de la jornada, mientras el resto de equipos se prepara para una definición intensa en la última fecha del torneo.