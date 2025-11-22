Mixco se impone con un marcador 5-1, con dobletes de Kener Lemus y Nicolás Martínez

Mixco firmó una actuación de gala en el estadio Municipal de Mixco y le hizo un festín de goles a Achuapa al vencerlo por 5 a 1 durante la fecha 21.

Los goles del partido para el local los anotaron Kener Lemus (1′ 1T y 19′ 2T), Nicolás Martínez (38′ 1T y 45′ 2T, de penal) y Esteban Garcia (40′ 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Carlos Santos (32′ 1T).

El desempeño Kener Lemus lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Mixco metió 2 goles y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Nicolás Martínez fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

El estratega de Mixco, Fabricio Benítez, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Kevin Moscoso en el arco; Jeshua Urizar, Aldo Luna, Jorge Sotomayor y Facundo González en la línea defensiva; Yonathan Pozuelos, Kener Lemus y Christian Ojeda en el medio; y José Can, Nicolás Martínez y Eliser Quiñones en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Álvaro García salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Luis Fernando Ruiz bajo los tres palos; Kevin Tiul, Kevin Navas, Carlos Castrillo y Pablo López en defensa; Yeison Carabali, Isaías de León, Anthony Salama, Agustín Maziero y Sixto Betancourt en la mitad de cancha; y Carlos Santos en la delantera.

Bryan López Castellanos fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Municipal de Mixco.

En la siguiente jornada Mixco se enfrentará de visitante ante Aurora FC y Achuapa disputará el juego de local frente a Guastatoya.

Con este resultado, el anfitrión acumula 44 puntos a lo largo del certamen y ocupa la punta de la tabla. Por su parte, la visita suma 24 unidades y se ubica en el séptimo lugar.

Cambios en Mixco

54′ 2T – Salió José Can por Esteban Garcia

63′ 2T – Salió Eliser Quiñones por José Bolaños

73′ 2T – Salió Aldo Luna por Diego Méndez

Amonestados en Mixco:

10′ 2T Kener Lemus, 12′ 2T Eliser Quiñones y 26′ 2T Christian Ojeda

Cambios en Achuapa

83′ 2T – Salió Yeison Carabali por Arhy Hernandez

Amonestados en Achuapa: